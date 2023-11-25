Водяной телеграф Энея: какие телекоммуникации существовали еще в Древней Греции

Телекоммуникации, или общение на расстоянии, — это не просто современное чудо. Они уходят в глубокую древность, далеко за пределы телефонов и телевидения. Задолго до смартфонов, даже до почтовой связи, люди находили способы передавать сообщения на расстоянии.

Некоторые древние культуры разнообразили цвета дыма для передачи дополнительной информации, с помощью большого огня можно передать не так уж и много. Одной из самых крутых древних версий телекоммуникации, что имела целью передавать точные значения, был водяной телеграф, который использовался в Древней Греции примерно в 350 году до нашей эры, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Изобретение приписывают Энею Тактику, древнегреческому писателю и специалисту по военным особенностям ведения боя того времени. Этот телеграф был одновременно простым и гениальным.

Представьте, что вы хотите поговорить с кем-то далеко. У каждого из вас есть банка, наполненная одинаковым количеством воды. Внутри банки плавает палочка, на которой написаны одинаковые сообщения.

"В каждой части следует писать самые очевидные и обычные события, которые случаются на войне, например, на первой — "Конница прибыла в страну", на второй — "Тяжелая пехота", на третьей — "Легковооруженная пехота", далее — "Пехота и конница", далее — "Корабли", далее — "Зерно" и так далее, пока мы не впишем во все секции главные непредсказуемые обстоятельства, которые теперь имеют достаточную вероятность в военное время", — говорится в переводе современного нам рассказа Полибия.

Когда вы хотели отправить сообщение, вы подавали сигнал другому человеку с помощью огня. В то же время вы оба открывали кран и позволяли воде вытекать. Цель состояла в том, чтобы в обеих банках был одинаковый уровень воды, что показывало бы одинаковое сообщение на плавучей табличке.

Перенесемся на столетие вперед в Британию, где Фрэнсис Уишоу, инженер-строитель, создал другую систему, использующую воду для общения на расстоянии. Эта более сложная система соединяла два устройства с помощью труб и использовала изменения давления для изменения уровня воды в приемном устройстве, передавая сообщения через эти уровни воды. Хотя эта идея считалась многообещающей, она так и не прижилась.

Практическое применение этих древних систем может показаться устаревшим сейчас, но их суть живет в наших современных коммуникационных технологиях. Это путешествие сквозь историю учит нас, что стремление к лучшей коммуникации было постоянным на протяжении всей человеческой цивилизации.

Ранее Фокус писал, что Чингисхан убил достаточно людей, чтобы охладить целую планету.

А также мы рассказывали о римских храмах в военном лагере. Археологи обнаружили культовые сооружения времен Цезаря Августа.