Между жизнью и смертью. Ученые раскритиковали новый метод забора донорских органов

Неоднозначный метод, по мнению ученых, дает возможность "восстанавливать" непригодные органы, но при этом ставит под сомнение устоявшиеся понятия смерти.

Новый метод извлечения сердца при донорстве органов вызвал серьезную дискуссию по поводу определения понятий "жизнь" и "смерть". Новый подход позволяет пересаживать сердца пациентов, находящихся в коматозном состоянии, у которых мозг не умер, но жизнеобеспечение было прекращено из-за минимальных шансов на выздоровление, пишет The Age.

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В отличие от традиционной практики, когда сердца доноров пересаживаются пациентам, находящимся в состоянии смерти, данная методика предусматривает восстановление кровотока в сердце после признания донора умершим, что позволяет омолодить сердце для пересадки. Этот метод может значительно увеличить количество сердец, доступных для пересадки

Однако эта процедура вызывает этические сомнения. Традиционно смерть определяется как необратимое прекращение работы сердца и кровообращения. Восстанавливая кровоток, новый метод ставит под сомнение устоявшиеся критерии смерти. Кроме того, чтобы предотвратить возобновление мозговой активности, хирурги используют металлические зажимы, блокирующие приток крови к мозгу донора. Этот шаг вызвал у некоторых врачей и специалистов по этике опасения относительно истинного состояния смерти донора.

Доктор В. Эрик Томпсон, опытный кардиохирург и специалист по трансплантации в США, охарактеризовал этот метод как несколько тревожный. Первым в США эту процедуру в 2020 г. применил Нью-Йоркский университет Langone Health на Манхэттене, успешно использовав ее для восстановления почти 30 сердец, которые в противном случае были бы непригодны для использования.

Однако этот подход столкнулся с противодействием. Американская коллегия врачей выступила с критикой этой методики, заявив, что блокирование притока крови к мозгу при возобновлении кровообращения может нарушить "правило мертвого донора", которое необходимо для того, чтобы заготовка органов не стала причиной смерти донора. Больница NewYork-Presbyterian, имеющая крупнейшую в городе программу трансплантации органов, после рассмотрения этического комитета приняла решение отказаться от использования этой методики.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось сделать процедуру пересадки органов более безопасной. Одно антитело может просто переписать правила трансплантации органов, сделав ее более безопасной, чем когда-либо.

Также Фокус писал о том, что ученые создали датчик, который будет следить за пересаженными органами. Для многих пациентов переживших пересадку органов, главным страхом, не дающим спать по ночам, является его отторжение организмом, но ученые создали устройство, которое уберет эту тревогу.