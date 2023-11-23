Уничтожает клетки рака. Ученые выяснили, что лидокаин способен бороться с заболеванием

Новое исследование, подкрепленное прошлыми научными работами, утверждает, что распространенный анестетик, лидокаин, обладает потенциалом для борьбы со смертельной болезнью.

Недавнее исследование, проведенное в Медицинской школе Перельмана при Пенсильванском университете, показало, что лидокаин, обычный местный анестетик, обладает свойствами, позволяющими бороться с раком. В исследовании говорится о способности лидокаина вызывать гибель раковых клеток путем активации рецепторов горького вкуса, в частности, через такие уникальные механизмы, как перегрузка митохондрий ионами кальция и ингибирование протеасомы, пишет Medical News.

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Исследовательская группа обнаружила влияние лидокаина на рецептор горького вкуса T2R14. Этот рецептор при активации инициирует апоптоз в раковых клетках. Апоптоз — это процесс запрограммированной гибели клеток, происходящий в многоклеточных организмах, при котором клетки упорядоченно и эффективно демонтируют себя, чтобы быть уничтоженными без нанесения вреда окружающим тканям. Это открытие основывается на результатах предыдущих исследований, показавших, что рецепторы горького вкуса, присутствующие в клетках рака полости рта и горла, могут приводить к апоптозу и ассоциируются с лучшей выживаемостью пациентов с раком головы и шеи.

Интересно, что в отдельном исследовании, опубликованном в апреле 2023 г. сообщалось о повышении выживаемости больных раком молочной железы при использовании лидокаина перед операцией. Это еще раз подтверждает потенциальные преимущества лидокаина в лечении рака, заявили ученые.

Безопасность лидокаина и его широкое применение в медицинских процедурах, в частности при операциях на голове и шее, делают его перспективным кандидатом для дальнейшего изучения в терапии рака. Группа исследователей планирует провести клиническое испытание в онкологическом центре Абрамсона при Penn Medicine, чтобы оценить эффективность добавления лидокаина к стандартному лечению рака головы и шеи, особенно тех, которые связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который все чаще встречается в таких раковых опухолях.

Данное исследование открывает новые возможности для лечения рака и дает надежду на прогресс в терапии таких сложных видов рака, как рак головы и шеи, подытожили ученые.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.