Соединение, связанное с жизнью. Телескоп Уэбб обнаружил метан на не очень далекой планете

Настоящий ажиотаж в поисках признаков внеземной жизни вызывает метан. Это соединение было обнаружено в атмосфере теплого Юпитера.

Среди многих химических соединений, которые вызывают ажиотаж у ученых во время поисков признаков внеземной жизни, выделяется метан. Он может иметь как биологическое, так и другое происхождение. Метан привлекает научное внимание главным образом из-за его непродолжительного пребывания в атмосфере планеты. Он не может долго противостоять звезды и рассеивается. Чтобы постоянно находиться в атмосфере метану нужна постоянная подпитка. На Земле, например, огромное количество метана создают живые организмы. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, космический телескоп Уэбб обнаружил метан в атмосфере экзопланеты WASP-80b, пишет Universe Today.

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WASP-80b представляет собой газовый гигант, который в 2 раза больше Юпитера и вращается эта планета вокруг красного карлика возрастом 1,5 млрд лет на расстоянии 162 световых года от нас. Пока что это единственная планета, которую обнаружили у этой звезды.

Экзопланета WASP-80b представляет собой теплый Юпитер с температурой примерно 550 градусов Цельсия. То есть планета не такая жаркая, как горячие Юпитеры, где температура больше 1000 градусов Цельсия, но здесь жарче, на холодных Юпитерах, к которым принадлежит и самая большая планета Солнечной системы, где температура составляет 112 градусов Цельсия. WASP-80b находится очень близко к своей звезде и совершает полный оборот вокруг красного карлика за 3 дня.

Экзопланета WASP-80b представляет собой теплый Юпитер с температурой примерно 550 градусов Цельсия Фото: NASA

Поскольку WASP-80b является газовым гигантом, то жизнь на этой планете исключена, если не брать во внимание некоторые научно-фантастические сценарии. Но что именно является источником метана на этой планете пока не совсем понятно.

В атмосферах экзопланет ученые очень редко находят метан, а тому это открытие имеет важное значение для науки. Ученые считают, что метан может быть на многих планетах, но его количество быстро истощается без пополнения и за эти могут стоять как внутренние, так и внешние процессы.

Авторы исследования говорят, что если с помощью телескопа Уэбб они и дальше будут находить метан в атмосферах других планет, которые не являются каменистыми, то есть не похожи на Землю, то, возможно придется изменить наше представление о метане как о биосигнатуре. То есть признаке наличия внеземной жизни.

Ученые говорят, что обнаружение метана на экзопланетах также помогает лучше понять нашу Солнечную систему. Имея данные о количестве метана в составе газовых гигантов в Солнечной системе, их можно сравнить с такими же данными, полученными с других планет. Таким образом можно понять существуют ли отличия в этих данных.

Ученые продолжат наблюдения за планетой WASP-80b, чтобы обнаружить и другие молекулы углерода (метан состоит из углерода и водорода), например, углекислый газ.

Хотя метан привлекает внимание астрономов из-за своей связи с живыми организмами, новое исследование открывает и другое важное значение метана. Например, с его помощью, как говорят ученые, можно определить, когда и как образовались некоторые планеты и происходило ли изменение их орбит, в результате чего они стали находится ближе к звезде.

Как уже писал Фокус, на других планетах все еще могут жить динозавры и ученые выяснили, как их найти. Исследователи говорят, что есть маркеры, по которым можно найти сложную и крупную внеземную жизнь.