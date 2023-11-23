У берегов Италии обнаружили ядро "драконьего стекла": судно, перевозившее их, бесследно исчезло

Исследователи считают, что затонувший некогда корабль является еще одним доказательством, что древние люди каменного века в действительности были хорошими мореплавателями.

Группа подводных археологов обнаружила груз корабля каменного века, затонувшего у берегов Капри в Неаполитанском заливе. Ученые изучили разбросанный груз и обнаружили среди прочего большой кусок обсидиана, пишет IFLScience.

Обсидиан является разновидностью вулканического стекла и также известен как "драконье стекло". В доисторические времена этот материал использовался для создания лезвий и других инструментов. Ученые отмечают, что обсидиан является одним из самых острых материалов на Земле, при этом магматическая порода фиолетового цвета встречается в природе лишь на некоторых вулканических островах Италии.

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Изначально груз давно затонувшего корабля был обнаружен полицейскими дайверами на глубине около 30-40 метров. Далее находка была исследована учеными из Управления столичного округа Неаполя. Ученые обнаружили, что затонувший груз состоял из серии обработанных кернов из обсидиана, а на поверхности одного из них все еще виднеются следы долбления и резьбы.

Остатки судна пока не найдены, но большие куски обсидиановых ядер производят большое впечатление Фото: Superintendency of the Metropolitan Area of Naples

Также ученым удалось обнаружить и большой кусок обсидиана: большое скульптурное ядро имеет размеры 28 на 20 на 15 сантиметров, а его вес составляет около 8 килограммов. При этом ученым не удалось обнаружить никаких следов неолитического судна, перевозившего "драконье стекло".

Ученые продолжат работу и более тщательно изучат дно в этом регионе в надежде найти хоть какие-то останки корабля, перевозившего обсидиан — возможно им удастся обнаружить следы корпуса или другого грузового материала.

Большой кусок обсидиана или вулканического стекла, несущий следы чеканки и обработки, вероятно, людьми эпохи неолита Фото: Superintendency of the Metropolitan Area of Naples

Отметим, что в последнее время ученые находят все больше доказательств того, что древние люди, вероятно, были весьма умелыми мореплавателями. Например, ранее каменные орудия были обнаружены на Крит, они датированы 130 000 лет назад и породили предположения о том, что неандертальцы, возможно, приплыли в Европу с Ближнего Востока.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разгадали тайну китобойного судна, которое затонуло 207 лет назад.