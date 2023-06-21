Впервые в истории: археологи хотят поднять со дна и восстановить самый старый корабль Средиземноморья

Морские археологи разработали стратегию спасения затонувшего корабля, известного как лодка "Замбратия". Она пролежала на морском дне более 3 000 лет и несмотря на то, что судно было построено вручную, оно удивительно хорошо сохранилось.

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Как рассказала Джулия Боетто, морской археолог из Французского национального центра научных исследований (CNRS) "лодка Замбратия", изначально имела впечатляющие 10 метров в длину и 2,3 метра в ширину. Расположенный на небольшой глубине всего 2,5 метра корабль впервые был осмотрен исследователями в 2008 году, пишет IFLScience.

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Свое название лодка получила от залива Замбратия в округе Истрия в Хорватии — именно там, где на побережье Адриатического моря было обнаружено кораблекрушение.

В начале этого месяца команда водолазов из Центра Камилла Юллиана и Археологического музея Истрии начала миссию по извлечению секций судна с морского дна.

Исследователи уже имеют предварительную оценку, которая датирует кораблекрушение где-то между 12 и 10 веками до нашей эры, что фактически делает его самой старой полностью сшитой вручную лодкой в Средиземноморье, согласно данным Французского национального центра научных исследований (CNRS).

Лодка "Замбратия" изначально имела впечатляющие 10 метров в длину и 2,3 метра в ширину Фото: Image courtesy of © Philippe Groscaux/Mission Adriboats/CNRS/CCJ

"Архитектура и конструкция, техника сборки реев, а также система гидроизоляции корпуса не имеют аналогов в Средиземноморском регионе", — заявил Центр Камилла Юллиана, хорватская исследовательская организация, аффилированная с CNRS.

Хотя его чрезвычайное состояние и дизайн заслуживают внимания, исследователи считают, что затонувший корабль является примером обычной судостроительной практики, распространенной в этом конкретном районе Средиземноморья.

Учитывая эти архитектурные характеристики, использованные методы сборки и датировки, "лодку Замбратия" можно считать квинтэссенцией одной из традиций строительства сшитых лодок в Адриатическом море.

Цель последнего погружения — поднять обломки с морского дна и создать 3D-реконструкцию корабля. Кроме того, исследователи намерены провести тщательный анализ использованных материалов, чтобы раскрыть его прошлое.

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