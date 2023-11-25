Обстреливал пирамиды и короновал сам себя: сколько выдумок в новом фильме о Наполеоне

Воспроизведение истории на киноэкране является непростой задачей для кинематографистов, особенно когда речь идет о том, чтобы оживить такие знаковые фигуры, как Наполеон Бонапарт.

Нелегко узнать, каким был "настоящий" Наполеон. Существует его узнаваемая версия — уверенный в себе генерал, любимец своих войск, инстинктивный военный тактик, его суровый и несколько раздражительный взгляд. Но большая часть этого — результат наслоений исторического повествования, накопленного трудом поколений художников, писателей и мемуаристов — и, конечно, самого Наполеона, пишет Ancient Origins.

Режиссер Ридли Скотт берется за непростую задачу в своем последнем проекте — байопике об известном французском императоре. Он создал фильм о его жизни и приходе к успеху. Однако некоторые факты в нем несколько переработаны или же неправдивы полностью.

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Споры вокруг коронации

Наполеон приложил немало усилий, чтобы создать свой образ доброго правителя и человека из народа, часто привлекая для этого таланты художников, таких как Жак-Луи Давид, чтобы изобразить свою коронацию в Соборе Парижской Богоматери в декабре 1804 года во всей красе и величии. На одной из известных картин Наполеон короновал императрицу Жозефину, в то время как Папа Пий VII неохотно наблюдает за этим.

Что касается себя, Наполеон действительно положил корону на голову, хотя на масляной картине он изображен только в лавровом листе в знак своих военных побед.

Отношения с Жозефиной

Нет сомнений, что Наполеон испытывал глубокую страсть к Мари Жозефе Роуз де ла Пажери — известной как Жозефина. Фото: Википедия

Нет сомнений, что Наполеон испытывал глубокую страсть к Мари Жозефе Роуз де ла Пажери — известной как Жозефина — на которой он женился в 1796 году, когда его военная карьера поднялась на невиданные доселе высоты. Однако ее изображение в фильме Ридли Скотта как молодой соблазнительницы, вероятно, больше похоже на сексистское клише, чем на несомненную уверенность Жозефины в себе.

Она была на шесть лет старше Наполеона, вдовой и матерью двух маленьких детей, когда они встретились. Во время похода он писал ей практически каждый день, его перо иногда пробивало пергамент, такова была сила его эмоций. Однако некоторые из этих писем так и остались нераспечатанными.

Их отношения, страстные и одновременно бурные, переживали измены, но на удивление мирно завершились разводом в 1809 году. Императрица сохранила свой императорский титул до самой смерти в 1814 году, и ей разрешили продолжать жить в императорском замке Мальмезон.

Наполеона на казни Марии-Антуанетты

Осень 1793 года была особенно напряженной для Наполеона, учитывая его все более важную роль в осаде Тулона. Поэтому очень маловероятно, что он решился приехать в Париж в октябре, чтобы быть среди толпы, ставшей свидетелем казни королевы Марии-Антуанетты.

Однако он написал письмо своему старшему брату Жозефу и утверждал, что стал свидетелем штурма дворца Тюильри разъяренной толпой в июне 1792 года. Это его возмутило.

Огонь по пирамидам

Наполеон начал свою Египетскую кампанию в 1798 году. Культурное наследие этой кампании можно увидеть в хорошо укомплектованном египтологическом отделе Лувра. Но она также стала ареной зверств.

В какой-то момент Наполеон приказал расстрелять или сбросить в море несколько тысяч османских солдат. Он не взял их в плен. А потому не нужно выдумывать ледяные ловушки или приказы Наполеона стрелять по пирамидам, чтобы передать его бездушное пренебрежение к жизни.

Именно слух о том, что он приказал отравить собственные войска, пораженные чумой, в городке Яффо, окончательно запятнал репутацию Наполеона в начале XIX века.

Фильм Ридли Скотта не столько представляет прошлое, сколько несет в себе версии историй и образов самого Наполеона, которые появились еще при его жизни — многие из них созданы его собственными руками.

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