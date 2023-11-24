Самый молодой экипаж космической станции Китая показал вид на Землю из космоса (видео)
Кроме уникального вида на нашу планету, астронавты показали свой космический корабль "Шэньчжоу-17", прикрепленный к орбитальной станции "Тяньгун".
Китайские астронавты, которые прибыли на орбитальную станцию "Тяньгун" на космическом корабле "Шэньчжоу-17", показали, как они вливаются в ритм жизни в космосе и засняли то, чем они занимаются на орбите. В кадр попала и наша родная планета. Кстати, Китай планирует увеличить размер "Тяньгун", чтобы здесь могли находится одновременно больше астронавтов и можно было проводить больше научных экспериментов, пишет Space.
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Космический корабль "Шэньчжоу-17" прибыл c тремя новыми и астронавтами на орбитальную станцию "Тяньгун" 26 октября, где их встретил экипаж миссии "Шэньчжоу-16", который уже покинул орбиту. Эти астронавты успешно спустились на Землю 31 октября.
Уже три недели на борту китайской станции находятся летчики ВВС Китая, которые теперь стали астронавтами. Командир новой миссии Тан Хунбо уже бывал в космосе, а Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь впервые отправились на орбиту. Новый экипаж космической станции "Тяньгун" является самым молодым в истории китайской космический программы. Средний возраст астронавтов составляет 38 лет.
Согласно заявлению Китайского национального космического управления, сейчас повседневная работа астронавтов включает в себя перемещение оборудования за пределы космической станции для проведения экспериментов, управление оборудованием и объектами, а также обслуживание научных объектов для долгосрочных исследований. Китайские астронавты также провели тренировку по оказанию медицинской помощи, чтобы улучшить свою физическую форму и соответствовать требованиям жизни на орбите.
На видео, которое прислали астронавты на Землю, показана повседневная жизнь экипажа станции "Тяньгун". Также астронавты показали, как выглядит их космический корабль, состыкованный со станцией, а также какой вид имеет Земля из космоса.
Трое китайский астронавтов пробудут на орбите еще в течение 5 месяцев. В начале 2024 года они будут встречать новый грузовой корабль "Тяньчжоу-7", который доставит припасы и необходимое для исследований оборудование. Вскоре, как сообщается, астронавты должны осуществить свой первый выход в космос.
Как уже писал Фокус, Китай намерен опередить NASA в плане организации доставки образцов почвы с Марса на Землю. Если NASA планирует осуществить такую доставку в 2033 году, то КНР – в 2031 году.
Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую угрозу для астронавтов, которые отправятся в длительные космические путешествия, например, на Марс. Исследование показало, что космическое излучение, а также невесомость могут очень негативно сказаться на здоровье астронавтов-мужчин.
Также Фокус писал о том, почему на фотографиях из космоса Земля выглядит как водный мир. Социальные сети облетел снимок, на котором наша планета выглядит так, будто на ней не осталось ни кусочка суши.