Самый молодой экипаж космической станции Китая показал вид на Землю из космоса (видео)

Кроме уникального вида на нашу планету, астронавты показали свой космический корабль "Шэньчжоу-17", прикрепленный к орбитальной станции "Тяньгун".

Китайские астронавты, которые прибыли на орбитальную станцию "Тяньгун" на космическом корабле "Шэньчжоу-17", показали, как они вливаются в ритм жизни в космосе и засняли то, чем они занимаются на орбите. В кадр попала и наша родная планета. Кстати, Китай планирует увеличить размер "Тяньгун", чтобы здесь могли находится одновременно больше астронавтов и можно было проводить больше научных экспериментов, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический корабль "Шэньчжоу-17" прибыл c тремя новыми и астронавтами на орбитальную станцию "Тяньгун" 26 октября, где их встретил экипаж миссии "Шэньчжоу-16", который уже покинул орбиту. Эти астронавты успешно спустились на Землю 31 октября.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: CNSA

Уже три недели на борту китайской станции находятся летчики ВВС Китая, которые теперь стали астронавтами. Командир новой миссии Тан Хунбо уже бывал в космосе, а Тан Шэнцзе и Цзян Синьлинь впервые отправились на орбиту. Новый экипаж космической станции "Тяньгун" является самым молодым в истории китайской космический программы. Средний возраст астронавтов составляет 38 лет.

Самый молодой экипаж космической станции Китая прислал захватывающие виды Земли из космоса Фото: CNSA

Согласно заявлению Китайского национального космического управления, сейчас повседневная работа астронавтов включает в себя перемещение оборудования за пределы космической станции для проведения экспериментов, управление оборудованием и объектами, а также обслуживание научных объектов для долгосрочных исследований. Китайские астронавты также провели тренировку по оказанию медицинской помощи, чтобы улучшить свою физическую форму и соответствовать требованиям жизни на орбите.

На видео, которое прислали астронавты на Землю, показана повседневная жизнь экипажа станции "Тяньгун". Также астронавты показали, как выглядит их космический корабль, состыкованный со станцией, а также какой вид имеет Земля из космоса.

Трое китайский астронавтов пробудут на орбите еще в течение 5 месяцев. В начале 2024 года они будут встречать новый грузовой корабль "Тяньчжоу-7", который доставит припасы и необходимое для исследований оборудование. Вскоре, как сообщается, астронавты должны осуществить свой первый выход в космос.

Как уже писал Фокус, Китай намерен опередить NASA в плане организации доставки образцов почвы с Марса на Землю. Если NASA планирует осуществить такую доставку в 2033 году, то КНР – в 2031 году.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую угрозу для астронавтов, которые отправятся в длительные космические путешествия, например, на Марс. Исследование показало, что космическое излучение, а также невесомость могут очень негативно сказаться на здоровье астронавтов-мужчин.

Также Фокус писал о том, почему на фотографиях из космоса Земля выглядит как водный мир. Социальные сети облетел снимок, на котором наша планета выглядит так, будто на ней не осталось ни кусочка суши.