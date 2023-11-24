Самое большое животное на Земле вернулось на Сейшелы впервые с начала 20-го века (фото)

Исследователи не надеялись, что морские гиганты когда-либо вернуться в воды у Сейшельских островов после массового убийства китобоями, однако это произошло.

Сейшельские острова являются местом мечты для многих, но вряд ли в их число входит самые большие животные на Земле — синие киты. В начале 20-го века эти воды были чрезвычайно популярным местом охоты на китов, в результате чего морские млекопитающие покинули его. Похоже, теперь они наконец-то вернулись, пишет IFLScience.

К счастью для китов, еще в 1978 году Республика Сейшельские острова успешно лоббировала защиту Индийского океана от китобойного промысла, но до сих пор не было известно, возвращались ли в этот район самые большие животные на Земле — синие киты. Теперь ученые официально подтвердили — киты вернулись к берегам Сейшельских островов.

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Команда исследователей из Международного университета Флориды, Университета штата Орегон и Университета Сейшельских островов исследовали участок океана, где в октябре 2017 года были замечены киты. В течение двух сезонов, в ноябре 2020 и 2021 годов, ученые использовали визуальные наблюдения, а также акустические регистраторы, установленные водолазами.

Первое наблюдение синего кита на Сейшельских островах Фото: Big Blue Films

В общей сложности за этот период команде удалось зафиксировать 23 различных вида китов, в том числе синих китов, а именно карликовых синих китов — одного из четырех известных науке видов. По словам соавтора исследования, профессора биологии Международного университета Флориды, доктора Джереми Кишка, удивительным является то, что несмотря на китобойный промысел у Сейшельских островов вновь обитают самые большие животные на Земле.

По словам научного сотрудника Исследовательского центра SOSF D’Arros Диллис Пупоно, появление морских гигантов у Сейшельских островов также доказывает, что правила, введенные в 1978 году, в действительности помогли сохранить этот вид и вернуть им утраченную среду обитания.

Ученые также смогли определить к какой именно популяции относятся синие киты, появившиеся у Сейшельских островов — они прибыли из северной части Индийского океана. Команда обнаружила, что киты, как правило, проводят в этом регионе март и апрель, а возможно даже размножаются здесь. По словам одного из ведущих авторов исследования, доктора Кейт Стаффорд, все это доказывает, что Сейшельские острова, вероятно, являются чрезвычайно важным местом для синих китов.

Синий кит замечен недалеко от берега острова Д"Аррос Фото: Save Our Seas Foundation

Во время исследования ученые также зафиксировали песни самцов синих китов, а потому предполагается, что воды у Сейшельских островов используются самыми большими животными на Земле для поиска партнеров и размножения.

Статистика свидетельствует, что в результате китобойного промысла в 1960-х годах у Сейшельских островов в общей сложности было убито около 500 синих китов, и еще около 12 000 карликовых синих китов были вывезены из Индийского океана в целом.

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