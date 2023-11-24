ДНК возрастом 6 млн лет: могла ли она выжить внутри панциря черепахи (фото)
Ученые заявили о том, что нашли в ископаемых костях вымершего вида остатки ДНК, но так ли это на самом деле и в чем тут загвоздка.
В конце сентября на карибском побережья Панамы обнаружили ископаемые кости давно вымершего, как предполагается, вида черепахи возрастом 6 миллионов лет. Эта новость оживила научный мир, ведь обнаружение столь древнего генетического материала свидетельствует о том, что ДНК в действительности может сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее, пишет IFLScience.
На побережье ученые обнаружили ископаемые останки в виде сломанной раковины, при этом остальной скелет древней черепахи был утерян. Ученые установили, что он принадлежит к роду черепах Lepidochelys, представители которого все еще живут на Земле в виде морских черепах Кемпа Ридли и морских черепах Олив Ридли. Впрочем, ученым так и не удалось установить точный вид, к которому принадлежит окаменелость, хотя предполагается, что это недавно обнаруженный давно вымерший вид морских черепах.
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Известно, что в ходе исследования ученые изучали сохранившиеся костные клетки черепахи (остеоциты) и заметили внутренние структуры, похожие на ядра. Ядро является органеллой в клетках, в которой находится ДНК, а потому ученые провели тест на наличие генетического материала — к их удивлению результат оказался положительным. По словам автора исследования, доктора Эдвина Кадена из Университета дель Росарио в Боготе (Колумбия), ранее подобные результаты удавалось получить лишь из окаменелостей двух динозавров.
Так можно ли утверждать, что ученым действительно удалось найти в окаменелостях черепах ДНК возрастом 6 миллионов лет? Пожалуй, нет. ДНК естественным образом разрушается с течением времени, как бы прискорбно это не звучало, исходя из количества информации, которую она может хранить.
По мнению научного сообщества, результат теста, проведенный исследователями является довольно убедительным доказательством, но этого, увы, недостаточно. Дело в том, что он фактически лишь доказывает, что генетический материал находится в остеоцитах ископаемого панциря, но все еще не является доказательством существования ДНК. Для того чтобы подтвердить наличие генетического материала, ученым следовало бы напрямую идентифицировать ДНК и извлечь ее.
Отметим, что самая старая ДНК, которую ученым удалось обнаружить и секвенировать, принадлежала мамонту возрастом 1,2 миллиона лет, обнаруженному в вечной мерзлоте Сибири. Впрочем, ученые также считают, что ДНК древней черепахи, возраст которой в 5 раз больше этого мамонта, может свидетельствовать о том, что генетический материал потенциально может сохраняться в течение миллионов лет, даже в более теплых регионах, считающихся недружественными к молекулам.
Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах.