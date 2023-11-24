ДНК возрастом 6 млн лет: могла ли она выжить внутри панциря черепахи (фото)

Ученые заявили о том, что нашли в ископаемых костях вымершего вида остатки ДНК, но так ли это на самом деле и в чем тут загвоздка.

В конце сентября на карибском побережья Панамы обнаружили ископаемые кости давно вымершего, как предполагается, вида черепахи возрастом 6 миллионов лет. Эта новость оживила научный мир, ведь обнаружение столь древнего генетического материала свидетельствует о том, что ДНК в действительности может сохраняться гораздо дольше, чем считалось ранее, пишет IFLScience.

На побережье ученые обнаружили ископаемые останки в виде сломанной раковины, при этом остальной скелет древней черепахи был утерян. Ученые установили, что он принадлежит к роду черепах Lepidochelys, представители которого все еще живут на Земле в виде морских черепах Кемпа Ридли и морских черепах Олив Ридли. Впрочем, ученым так и не удалось установить точный вид, к которому принадлежит окаменелость, хотя предполагается, что это недавно обнаруженный давно вымерший вид морских черепах.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что в ходе исследования ученые изучали сохранившиеся костные клетки черепахи (остеоциты) и заметили внутренние структуры, похожие на ядра. Ядро является органеллой в клетках, в которой находится ДНК, а потому ученые провели тест на наличие генетического материала — к их удивлению результат оказался положительным. По словам автора исследования, доктора Эдвина Кадена из Университета дель Росарио в Боготе (Колумбия), ранее подобные результаты удавалось получить лишь из окаменелостей двух динозавров.

Так можно ли утверждать, что ученым действительно удалось найти в окаменелостях черепах ДНК возрастом 6 миллионов лет? Пожалуй, нет. ДНК естественным образом разрушается с течением времени, как бы прискорбно это не звучало, исходя из количества информации, которую она может хранить.

Сохранилась лишь часть древнего панциря Фото: University of Vienna and STRI

По мнению научного сообщества, результат теста, проведенный исследователями является довольно убедительным доказательством, но этого, увы, недостаточно. Дело в том, что он фактически лишь доказывает, что генетический материал находится в остеоцитах ископаемого панциря, но все еще не является доказательством существования ДНК. Для того чтобы подтвердить наличие генетического материала, ученым следовало бы напрямую идентифицировать ДНК и извлечь ее.

Отметим, что самая старая ДНК, которую ученым удалось обнаружить и секвенировать, принадлежала мамонту возрастом 1,2 миллиона лет, обнаруженному в вечной мерзлоте Сибири. Впрочем, ученые также считают, что ДНК древней черепахи, возраст которой в 5 раз больше этого мамонта, может свидетельствовать о том, что генетический материал потенциально может сохраняться в течение миллионов лет, даже в более теплых регионах, считающихся недружественными к молекулам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах.