Родственница современной Тортилы: ученые нашли ДНК в останках черепахи, которой 6 млн лет (фото)

Это редкий случай, когда генетический материал выявили в столь древних отложениях.

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Остатки ДНК обнаружились в окаменелостях морской черепахи, возраст которой оценивается в 6 млн лет. Ученые говорят о тесном родстве доисторического животного с современными черепахами Кемпа и Оливковой черепахой. Об этом сообщает Reuters.

Это редкий случай, когда генетический материал выявили в столь древних отложениях.

По словам исследователей, клетки-остеоциты, прекрасно сохранились в окаменелости, раскопанной на карибском побережье Панамы в 2015 году. Ископаемое сохранилось частично, с относительно полным панцирем, но остальной части скелета нет. Черепаха была длиной около 30 см.

Клетки-остеоциты, прекрасно сохранились в окаменелости черепахи, близкой к черепахе Кемпе и Оливковой

В некоторых остеоцитах ядра клеток сохранились и отреагировали на химический раствор, что позволило исследователям распознать наличие остатков ДНК — молекулы, несущей генетическую информацию для развития и функционирования организма, отметил палеонтолог Эдвин Кадена, возглавляющий исследование.

Результаты выложены в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology.

"Я хочу отметить, что мы не извлекали ДНК, мы только смогли распознать наличие следов ДНК в ядрах", — добавил Кадена, представляющий Университет дель Розарио в Боготе.

Напомним, что находка останков черепахи в древнем захоронении на севере Польши предлагает новое понимание вельбаркской культуры.

Также сообщалось, что черепаха в третий раз сбежала из ветклиники.