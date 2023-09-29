Родичка сучасної Тортіли: вчені знайшли ДНК в останках черепахи, якій 6 млн років (фото)

Це рідкісний випадок, коли генетичний матеріал виявили в настільки давніх відкладеннях.

Related video

Залишки ДНК виявилися в скам'янілостях морської черепахи, вік якої оцінюють у 6 млн років. Вчені говорять про тісну спорідненість доісторичної тварини з сучасними черепахами Кемпа та Оливковою черепахою. Про це повідомляє Reuters.

Це рідкісний випадок, коли генетичний матеріал виявили в настільки давніх відкладеннях.

За словами дослідників, клітини-остеоцити чудово збереглися в скам'янілості, розкопаній на карибському узбережжі Панами 2015 року. Скам'янілість збереглася частково, з відносно повним панциром, але іншої частини скелета немає. Черепаха була завдовжки близько 30 см.

Клітини-остеоцити, прекрасно збереглися в скам'янілості черепахи, близької до черепахи Кемпе і Оливкової

У деяких остеоцитах ядра клітин збереглися і відреагували на хімічний розчин, що дало змогу дослідникам розпізнати наявність залишків ДНК — молекули, яка несе генетичну інформацію для розвитку і функціонування організму, зазначив палеонтолог Едвін Кадена, який очолює дослідження.

Результати викладено в науковому виданні Journal of Vertebrate Paleontology.

"Я хочу зазначити, що ми не витягували ДНК, ми тільки змогли розпізнати наявність слідів ДНК у ядрах", — додав Кадена, який представляє Університет дель Росаріо в Боготі.

Нагадаємо, що знахідка решток черепахи в стародавньому похованні на півночі Польщі пропонує нове розуміння вельбарської культури.

Також повідомлялося, що черепаха втретє втекла з ветклініки.