Родичка сучасної Тортіли: вчені знайшли ДНК в останках черепахи, якій 6 млн років (фото)
Це рідкісний випадок, коли генетичний матеріал виявили в настільки давніх відкладеннях.
Залишки ДНК виявилися в скам'янілостях морської черепахи, вік якої оцінюють у 6 млн років. Вчені говорять про тісну спорідненість доісторичної тварини з сучасними черепахами Кемпа та Оливковою черепахою. Про це повідомляє Reuters.
Це рідкісний випадок, коли генетичний матеріал виявили в настільки давніх відкладеннях.
За словами дослідників, клітини-остеоцити чудово збереглися в скам'янілості, розкопаній на карибському узбережжі Панами 2015 року. Скам'янілість збереглася частково, з відносно повним панциром, але іншої частини скелета немає. Черепаха була завдовжки близько 30 см.
У деяких остеоцитах ядра клітин збереглися і відреагували на хімічний розчин, що дало змогу дослідникам розпізнати наявність залишків ДНК — молекули, яка несе генетичну інформацію для розвитку і функціонування організму, зазначив палеонтолог Едвін Кадена, який очолює дослідження.
Результати викладено в науковому виданні Journal of Vertebrate Paleontology.
"Я хочу зазначити, що ми не витягували ДНК, ми тільки змогли розпізнати наявність слідів ДНК у ядрах", — додав Кадена, який представляє Університет дель Росаріо в Боготі.
Нагадаємо, що знахідка решток черепахи в стародавньому похованні на півночі Польщі пропонує нове розуміння вельбарської культури.
Також повідомлялося, що черепаха втретє втекла з ветклініки.