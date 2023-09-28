На пошуки пригод: черепаха втретє втекла з ветклініки

Рептилія знайшла дірку в паркані і вилізла через неї прямо перед періодом зимової сплячки.

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Рептилія на ім'я Гудіні належить одному з ветеринарів і зазвичай живе в загоні біля клініки. Але кмітлива черепаха раз у раз тікає з ветклініки і тепер блукає вулицями в пошуках притулку. Про це повідомляє видання Мirror.

Співробітники якраз збиралися перенести черепаху в будинок на період сплячки, коли вона втекла. Ветеринари вважають, що черепаха, яку звуть Гудіні, "дізналася" про плани і одразу ж втекла назустріч "пригодам", замість того щоб почати спати.

Меган МакФарланд, ветеринарний лікар у лікарні для тварин Махонінг-Веллі в Лейтоні, штат Пенсільванія, США, попросила мешканців стежити за черепахою, яка втекла.

Вона сказала: "Думаю, вона пронюхала, що доктор Майк збирається запросити її в сплячку. І вона просто вирішила вирушити на пошуки пригод".

Як повідомила ветеринар, у паркані була дірка, через яку рептилія і пролізла.

"Якщо ви живете за три милі від нашої клініки і у вас є сад, не панікуйте, якщо виявите її там. Але черепаха може з'їсти всю вашу продукцію. Вкрай важливо знайти її якомога швидше! Ночі починають холоднішати", — сказала вона.

Нагадаємо, що грізна акула-бик 8 разів атакувала рибальське судно. У США дрон, що летів над морем біля узбережжя Флориди, зняв велику акулу-бика, яка кілька разів намагалася атакувати рибальський човен із людьми на борту.

Також повідомлялося, що рибалка зняв рідкісних рожевих дельфінів у штаті Луїзіана.