"Ніколи не бачив нічого подібного": рибалка помітив рідкісних рожевих дельфінів (відео)

Турман Гастін, який зміг зняти ссавців на відео, займається рибним ловом уже понад 20 років. Чоловік розповів, що звик до спостережень за дельфінами в цьому районі, але ця зустріч застала його зненацька.

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Турман Гастін і його неназвана подруга рибалили недалеко від узбережжя Хекберрі (штат Луїзіана, США), коли помітили в морі двох рідкісних рожевих дельфінів, яких вони ніяк не очікували побачити. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який зміг зняти ссавців на відео, займається риболовлею вже понад 20 років. 12 липня він помітив не одного, а одразу двох рожевих дельфінів в окрузі Камерон недалеко від Мексиканської затоки й поділився цим роликом у Facebook, який пізніше став вірусним.

Гастін розповів CBS News, що, попри те, що він звик до спостережень за дельфінами в цьому районі, але ця зустріч застала його зненацька.

"Коли ми пливли, я помітив щось просто під водою. Я зупинився і почав записувати на телефон. Я ніколи не бачив нічого подібного і просто хотів зберегти спогади", — сказав він.

Американець описав несподівану зустріч, як "незабутню" Фото: riot

Американець описав несподівану зустріч, як "незабутню".

"Я весь час ходжу на риболовлю. Це була моя третя поїздка в Луїзіану цього року. Мені дуже пощастило, тому що такі дельфіни зустрічаються вкрай рідко. Люди, які прожили там усе своє життя, не бачили нічого подібного", — сказав рибалка.

Дані від Інституту блакитного світу свідчать про рідкісну зустрічальність дельфінів з рожевим або білим забарвленням, і часто таких особин пов'язують з альбінізмом. На жаль, ці унікальні істоти привертають особливу увагу людей і можуть піддаватися захопленню та утриманню в неволі.

За інформацією від USA Today, дельфін, з яким зіткнувся Гастін, міг бути Пінкі — відомим дельфіном із південної Луїзіани. Його вперше помітили 2007 року в річці Кальказьє і він має схожі характеристики.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.