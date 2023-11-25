Возрождение любимого цвета древних правителей: тернистый путь тирийского пурпура

Цвет, использование которого регламентировалось законом, а рецепт изготовления хранился под строжайшим секретом, долгое время считался утерянным, однако переродился вновь в современном мире.

Древний пигмент тирийский пурпур, который когда-то ценился дороже золота, интригует историков и ученых уже не одно столетие. Происходящий из разрушенного дворца Катна, расположенного в Сирийской пустыне, этот пигмент играл важнейшую роль в древних империях. Рецепт его изготовления был обнаружен археологами в 2002 году и долгое время считался утерянным, начиная с XV века. Египтяне, в том числе царица Клеопатра, и римские императоры высоко ценили тирийский пурпур, устанавливая строгие законы его использования, пишет BBC Future.

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Процесс производства пурпура, изготовленного из слизи морских улиток, держался в строжайшем секрете: разные виды пигмента давали разные оттенки. Трудоемкий процесс требовал тысячи улиток для получения одного грамма красителя, что позволило считать его первой химической промышленностью такого рода. Распад тирийского пурпура начался с падением Византийской империи и переходом религиозной символики на легкодоступные красные красители.

Однако в последние годы наблюдается возрождение интереса к этому древнему красителю. В Тунисе Мохаммед Гассен Нуира много лет посвятил воссозданию тирийского пурпура с помощью традиционных методов. Его эксперименты, поначалу неудачные, в конце концов привели к созданию пигмента, похожего на легендарный цвет. Несмотря на эти усилия, будущее тирийского пурпура остается неопределенным из-за экологической угрозы для морских улиток Murex, необходимых для его производства. Попытки возродить тирийский пурпур свидетельствуют как о сложности древних технологий, так и о проблемах сохранения исторической практики.

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