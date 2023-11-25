Небесная смерть: ученые выяснили, есть ли у человечества шанс пережить падение астероида

Новое исследование не просто исследовало возможный шанс на предотвращение катастрофы, но также изучило глобальные последствия в различных сферах жизни, независимо от конечного исхода.

В недавнем исследовании ученые рассмотрели возможные дипломатические, геополитические и экономические последствия будущей астероидной угрозы для Земли. Исследование выходит за рамки научно-технических решений и рассматривает правовые, международные рамки и многостороннее сотрудничество, пишет ScienceAlert.

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Исследование, проведенное под руководством дипломата и профессора Лауры Джемшон Мак Гарри, начинается с признания низкой вероятности, но высокой степени воздействия удара астероида. В отличие от других стихийных бедствий, приближение астероида можно предсказать, что позволяет подготовиться к нему. Исследователи использовали гипотетический сценарий, согласно которому астероид диаметром 500 м, получивший название 2023 PDC, направляется к Земле с ожидаемым столкновением в октябре 2036 года. Этот сценарий, обсуждавшийся на конференции "Планетарная оборона 2023", показал, что у человечества есть критический запас времени для принятия ответных мер.

В анализе рассматриваются социальные проблемы, связанные с таким событием. В нем поднимаются вопросы организации эвакуации, определения приоритетов уязвимых групп населения, реакции общественных институтов и финансовой ответственности. В исследовании также рассматривается возможность применения ядерных взрывных устройств в качестве потенциального ответа, при этом отмечаются геополитические последствия, учитывая, что пять постоянных членов Совета Безопасности ООН являются ядерными державами.

В документе подчеркивается необходимость комплексной готовности, включающей научные, общественные и политические стратегии. Отмечается важность глобального сотрудничества и роль различных стран и международных организаций в решении этой проблемы. В заключение исследования подчеркивается важность постоянных и реалистичных усилий по обеспечению готовности к возможным столкновениям с астероидами.

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