Последствия древней гастрономии: ферментированная еда могла изменить размер нашего мозга

Ученые полагают, что в древности наши предки адаптировали пищевое поведение, которое кардинально изменило нас навсегда, на многих уровнях.

В новой научной работе группа американских исследователей рассмотрела интригующую теорию о том, что потребление ферментированных продуктов сыграло решающую роль в развитии человеческого мозга. Эта теория, получившая название "гипотеза внешней ферментации", рассматривает вопрос о том, как ранние предки человека могли получать питательные вещества и энергию из продуктов, ферментируемых вне организма, в отличие от внутреннего процесса ферментации в кишечнике, пишет Medical News.

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В процессе эволюции человеческий мозг увеличился в три раза. В то время как теории, подобные "гипотезе дорогой ткани", предполагают перераспределение энергии от пищеварительной системы к мозгу, другие предлагают в качестве движущей силы роста мозга изменение рациона питания, например, увеличение потребления мяса или приготовление пищи. Однако эти теории имеют свои недостатки, особенно если учесть когнитивные способности, необходимые для контролируемого приготовления пищи.

Гипотеза предполагает, что потребление продуктов внешнего брожения, которые подвергаются бактериальному распаду вне организма, могло иметь решающее значение в питании наших предков. Такая форма ферментации обеспечивала многочисленные преимущества, аналогичные внутренней ферментации в кишечнике, включая улучшение усвоения питательных веществ и здоровья кишечника, детоксикацию вредных веществ и укрепление иммунной функции.

Гипотеза внешней ферментации имеет ряд преимуществ перед другими диетологическими теориями. Она требует меньших когнитивных навыков по сравнению с такими практиками, как приготовление пищи на огне, а ферментация могла быть более простым, легко открываемым и пассивным методом обработки пищи, считают ученые.

Сегодня ферментация является широко распространенной и развитой технологией во всем мире, что свидетельствует о ее целесообразности и культурной приемлемости на протяжении всей истории человечества.

Исследованная гипотеза открыта для эмпирической проверки различными методами, такими как генетические исследования метаболизма и пищеварения, анализ обонятельных генов, сравнение микробиомов человека и обезьян, заявляют авторы.

Они предполагают, что освоение ранними гомининами методов внешней ферментации стало ключевым фактором в развитии человеческого мозга и уменьшении размеров кишечника. Эта гипотеза позволяет по-новому взглянуть на эволюцию человека, в частности на его питание и анатомические изменения, хотя и требует дальнейших исследований для подтверждения своих утверждений.

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