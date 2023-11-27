100 лет мучений. Медоносные пчелы годами страдали в искусственных ульях из-за людей

Ученые считают, что "домики" для пчел были построены на ошибочных научных данных — это заставило насекомых страдать.

В течение последних 119 лет убеждение в том, что, то, как медоносные пчелы собираются внутри улья, дает им своего рода эволюционную изоляцию, было фундаментальным для практики пчеловодства и использовалось для проектирования ульев и изучения медоносных пчел. Теперь ученые считают, что люди заблуждались в течение более сотни лет, пишет Science Alert.

Новое исследование предполагает, что из-за ошибочных научных данных луди более сотни лет заставляли медоносных пчел излишне страдать в ульях от холода. Совсем недавно калифорнийские пчеловоды даже летом помещали пчелиные семьи в холодные камеры, так как считали это полезным для здоровья расплода. Увы, новые данные показывают, что мы заблуждались.

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В новом исследовании кандидат наук в области машиностроения в Университете Лидса Дерек Митчелл обнаружил, что кластеризация — стрессовое поведение, а вовсе не безобидная реакция на понижение температуры в улье. Простыми словами, преднамеренное создание группировок с помощью этой практики или плохая конструкция улья в действительности вредят здоровью пчел и даже являются жестокими.

Колонии медоносных пчел (Apis mellifera) в дикой природе не впадают в спячку, а зимуют в дуплах деревьев, где температура в среднем поддерживается на уровне выше 18 °C. Однако люди заставляют пчел зимовать в тонки деревянных ульях толщиной всего около 19 мм, имеющих совершенно иные тепловые свойства в сравнении с толстостенным дуплом дерева, где ширина стен может достигать 150 мм.

Зимовка пчел

В прохладные дни в искусственных ульях между сотами пчелиные семьи образуют плотные диски, также известные как скопления. Ядро этих дисков менее плотное и более теплое — до 18°С. Дело в том, что именно здесь пчелы производят большую часть тепла, поедая и усваивая сахар. В то же время более прохладные внешние шары, именуемые мантией, выделяют крайне мало тепла, поскольку температура тела пчел в этих слоях слишком низкая. При этом, если температура здесь опустится ниже 10°С, пчелы попросту погибнут.

Еще с 1914 года, благодаря научным статьям, пчеловоды по всему миру считали эту кластеризацию естественной или даже необходимой. В результате это привело к том, что в 1930-х годах медоносных пчел держали в тонкостенных ульях даже в лютые морозы до -30°С, затем в 1960-х годах в Канаде их даже помещали в специальные холодные камеры, где они зимовали при температуре в 4°С, и даже в 2020-х годах пчеловоды охлаждают медоносных пчел, чтобы облегчить химическую реакцию от паразитов.

Борьба за тепло

Однако новое исследование Дерека Митчелла показало, что кластерные мантии действуют скорее как радиатор, снижая изоляцию. Ученый считает, что скопление медоносных пчел в действительности является отчаянной борьбой за то, чтобы собраться поближе к "огню" или умереть. Фактически единственным положительным моментом во всем этом является лишь то, что мантия, по сути, помогает сохранить жизнь пчелам, находящимся снаружи.

Как только температура снаружи улья падает, пчелы вокруг мантии переходят в состояние гипотермии и перестают производить тепло. В результате мантия сжимается, когда пчелы пытаются удержать температуру на отметке выше 10°C. Сближаясь, пчелы в мантии увеличивают теплопроводность между ними, тем самым уменьшая изоляцию.

Теперь ученые считают, что более 100 лет назад ученые упустили из виду роль невидимого воздушного зазора между ульем и гроздьем. Фактически тонкие деревянные стены ульев действуют лишь как граница между воздушным зазором и внешним миром. Теперь ученые считают, что искусственные ульи, созданные людьми, должны быть достаточно изолирующими, например, сделанными из 30-миллиметрового полистирола.

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