Секреты прошлого Австралии: почему деревья марара важны для мира (фото)

Благодаря сотрудничеству между археологами, правительством и коренным населением, исследователи хотят сохранить священные места вираджури, коренного народа Австралии

Благодаря сотрудничеству между народом вираджури, правительством штата Новый Южный Уэльс и археологами, недавнее исследование раскрыло древние тайны резных деревьев (марара) и захоронений вираджури (дхабуганья) на юго-востоке Австралии, пишет Phys.org.

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В этом исследовании, благодаря усилиям местных земельных служб Центрального Тейбллендса, Инициативной группы Гаанха-була, Местного земельного совета аборигенов Оранжа, Мужской корпорации Ярравула Нгуллубул, Университета Ла Троб и Университета Денвера в США, объединены традиционные культурные знания вираджури с самыми современными археологическими методами, такими как георадар и 3D-моделирование.

Исследование не только дает новое понимание местонахождения марара и захоронений, но и обеспечивает их долгосрочную защиту и управление. Исследование сыграло решающую роль в репатриации и перезахоронении предков, которые ранее были вывезены.

Исследование не только дает новое понимание местонахождения марара и захоронений, но и обеспечивает их долгосрочную защиту и управление Фото: Australian Archaeology (2023). DOI: 10.1080/03122417.2023.2219378

Сегодня осталась лишь горстка марара, а многие захоронения скрыты эрозией и современными практиками землепользования. Используя георадар, исследователи неинвазивно проанализировали и нанесли на карту изменения в почве, чтобы уточнить свое понимание места захоронения высокопоставленного мужчины из племени вираджури.

Грег Ингрэм, сотрудник по вопросам аборигенных общин в местной земельной службе Центрального Тейбллендса, выразил восхищение по поводу этого открытия. "Это была прекрасная возможность и партнерство для научного проекта под руководством аборигенов, — сказал он. — Старейшины вираджури направили западную науку на поддержку их нынешних культурных знаний, где культурные индикаторы не были очевидными из-за моделей землепользования со времен колонизации".

Старейшина вираджури Нил Ингрэм отметил важность философии вираджури "Yindyamarra" (уважение к культуре) в проекте. "Мы смогли поделиться нашими знаниями о стране, продемонстрировав, что западная методология и традиционная методология, культура, ценности, земля и связь со страной могут идти вместе", — сказал он.

Ведущая исследовательница доктор Кэролайн Спрай из Университета Ла Троб подчеркнула важность включения традиционных культурных знаний в научный подход.

"Марара вираджури являются загадочными и уникальными в Австралии и во всем мире. Наше исследование раскрывает скрытую историю Австралии и поощряет людей взглянуть на эти деревья в связи с точки зрения вираджури", — пояснила Спрай.

Она также добавила, что для вираджури эти деревья являются священными местами, которые рассказывают истории, верования, традиционные культурные практики и связь со страной. Исследование не только сохраняет и уважает культурное наследие народа вираджури, но и открывает окно для всех нас, чтобы оценить и понять богатую историю, которую несут эти деревья и захоронения.

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