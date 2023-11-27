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Предотвращает раннюю смерть: ежедневный прием витамина D снижает вероятность смерти от рака

Ксения Романова
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Наибольшую пользу от приема витамина D3 получили люди старше 70 лет

Выживаемость при развитии рака является серьезной проблемой для миллионов людей, но новое исследование показывает, что ежедневный прием витаминов может изменить эту ситуацию.

В масштабном исследовании, проведенном в Немецком центре изучения рака, анализ 14 исследований с участием около 105 тыс. человек показал четкую связь между ежедневным потреблением витамина D и снижением риска смерти от рака. Результаты этого обширного исследования свидетельствуют о снижении смертности от рака на 12% при регулярном приеме витамина D, пишет Knowridge.

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Дефицит витамина D широко распространен. Этим состоянием страдают около 15% взрослого населения Германии и 59% пациентов с колоректальным раком, что часто ассоциируется с худшими исходами. В исследовании рассматривались только высококачественные рандомизированные исследования, в которых добавки витамина D3 сравнивались с плацебо.

Интересным открытием стали различия в результатах в зависимости от частоты приема. Если при нерегулярном приеме высоких доз витамина D существенного эффекта не наблюдалось, то ежедневный прием привел к заметному снижению смертности от рака на 12%.

Наибольшую пользу от приема витамина D3 получили люди старше 70 лет и те, кто начал принимать его до постановки диагноза рака. Это говорит о важности раннего и последовательного приема витамина D.

Эффективность ежедневных доз, вероятно, обусловлена постоянным присутствием 1,25-дигидроксивитамина D, активного гормона, вырабатываемого из витамина D, который, как известно, потенциально может подавлять рост опухоли.

Герман Бреннер, эпидемиолог из DKFZ, подчеркивает потенциал регулярного приема низких доз витамина D3 в предотвращении смертности от рака. Этот подход не сопряжен с риском, экономически эффективен и особенно полезен для людей с дефицитом витамина D.

Данное исследование подчеркивает важнейшую роль ежедневного приема витамина в снижении смертности от рака, особенно у пожилых людей и в случаях, предшествующих диагностике. Оно открывает новые пути для профилактики и лечения рака, подчеркивая необходимость постоянного потребления низких доз витамина D3.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.