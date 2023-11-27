Предотвращает раннюю смерть: ежедневный прием витамина D снижает вероятность смерти от рака

Выживаемость при развитии рака является серьезной проблемой для миллионов людей, но новое исследование показывает, что ежедневный прием витаминов может изменить эту ситуацию.

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В масштабном исследовании, проведенном в Немецком центре изучения рака, анализ 14 исследований с участием около 105 тыс. человек показал четкую связь между ежедневным потреблением витамина D и снижением риска смерти от рака. Результаты этого обширного исследования свидетельствуют о снижении смертности от рака на 12% при регулярном приеме витамина D, пишет Knowridge.

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Дефицит витамина D широко распространен. Этим состоянием страдают около 15% взрослого населения Германии и 59% пациентов с колоректальным раком, что часто ассоциируется с худшими исходами. В исследовании рассматривались только высококачественные рандомизированные исследования, в которых добавки витамина D3 сравнивались с плацебо.

Интересным открытием стали различия в результатах в зависимости от частоты приема. Если при нерегулярном приеме высоких доз витамина D существенного эффекта не наблюдалось, то ежедневный прием привел к заметному снижению смертности от рака на 12%.

Наибольшую пользу от приема витамина D3 получили люди старше 70 лет и те, кто начал принимать его до постановки диагноза рака. Это говорит о важности раннего и последовательного приема витамина D.

Эффективность ежедневных доз, вероятно, обусловлена постоянным присутствием 1,25-дигидроксивитамина D, активного гормона, вырабатываемого из витамина D, который, как известно, потенциально может подавлять рост опухоли.

Герман Бреннер, эпидемиолог из DKFZ, подчеркивает потенциал регулярного приема низких доз витамина D3 в предотвращении смертности от рака. Этот подход не сопряжен с риском, экономически эффективен и особенно полезен для людей с дефицитом витамина D.

Данное исследование подчеркивает важнейшую роль ежедневного приема витамина в снижении смертности от рака, особенно у пожилых людей и в случаях, предшествующих диагностике. Оно открывает новые пути для профилактики и лечения рака, подчеркивая необходимость постоянного потребления низких доз витамина D3.

Ранее Фокус писал о том, что популярные витамины могут способствовать развитию рака. Исследование группы ученых из Южной Кореи поясняет, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.

Также Фокус писал о том, что добавка для бодибилдинга помогает предотвращать деменцию. Исследования на мышах показывает, что это вещество защищает мышей от снижения когнитивных функций.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.