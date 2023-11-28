Исторический кульбит. Магнитное поле Земли на грани переворота: когда это произойдет (фото)

Ученый-физик предупреждает, что это движение магнитных полюсов может привести к изменению земного климата и повлияет на работу современных технологий.

Магнитное поле Земли играет важную роль в защите человечества от опасного солнечного излучения и геомагнитной активности, способных влиять на работу электросетей и спутниковую связь. Ученые веками изучают и отслеживают движение магнитных полюсов и теперь ученый-физик считает, что магнитное поле нашей планеты готовится сделать свой "исторический кульбит", пишет Science Alert.

По словам ученого, изучающего взаимодействие планет и космоса, доцента кафедры физики Массачусетского университета в Лоуэлле Офера Коэна, он годами наблюдает за движением магнитных полюсов и теперь считает, что Земля готовится к перевороту магнитного поля.

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По словам Коэна, в действительности небольшое смещение северного магнитного поля не имеет большого значения, однако ученый считает, оно может оказать большое влияние на климат нашей планеты, а также работу современных технологий. Впрочем, эти изменения не произойдут мгновенно, потребуются тысячелетия.

Генерация магнитного поля

По словам ученого-физика, магнитные поля создаются движущимися электрическими зарядами: материал, позволяющий материалам быстро перемещаться в нем, называется проводником, а сам электрический ток представляет собой отрицательные заряды — электроны — движущиеся через металл. Это и создает магнитное поле.

Слои проводящего металла находятся в самом центре нашей планете — ее жидком железном ядре. Токи зарядов движутся по всему ядру, как и жидкое железо, которое также движется и циркулирует по всему ядру. Фактически, именно это движение и создает магнитное поле Земли. Движение проводящих слоев внутри планет приводит к появлению двух типов полей, при этом более крупные движения, например, крупномасштабное вращение планеты, приводит к симметричному магнитному полю с северным и южным полюсами.

Коэн отмечает, что проводящие слои также могут иметь локальные нерегулярные движения из-за локальной турбулентности или меньших потоков, которые отклоняются от крупномасштабной схемы. В результате эти мелкие отклонения магнитного поля со временем могут привести к изменению крупномасштабного поля, а потенциально даже к полной смене полярности, когда север с югом поменяются местами — теперь ученые считают, что магнитное поле Земли находится на грани этого переворота.

Северный и Южный магнитные полюса отражают географические Северный и Южный полюса Фото: Getty Images

Защитный пузырь

Известно, что магнитное поле нашей планеты фактически создает "защитный пузырь", называемый магнитосферой — он расположен над самой верхней частью атмосферы, слоем ионосферы. Этот "пузырь" играет важную роль в защите от высокоэнергетического космического излучения. Магнитосфера также взаимодействует с солнечным ветром, который представляет собой поток намагниченного газа, исходящий от Солнца.

Обычно солнечный ветер мягкий, а космическая погода практически отсутствует. Но порой космическая погода оказывает существенное влияние на нашу планету: в результате может пострадать спутниковая связь и GPS.

Полевые перевороты

По словам Коэна, они с коллегами составляют карту и отслеживают общую форму и ориентацию магнитного поля нашей планеты, используя для этого данные измерений ориентации и величины поля. Ученые изучили данные и обнаружили, что местоположение северного магнитного поля Земли сместилось примерно на 965 километров с момента первого измерения еще в 1831 году. При этом скорость миграции магнитного поля увеличилась в последние годы с 16 до 54 километров. Ученые полагают, что это ускорение может указывать на то, что магнитное поле Земли готовится к перевороту. Впрочем, по словам Коэна, у ученых есть данные лишь за последние 200 лет, а потому они не могут сказать этого с уверенностью.

Известно, что магнитное поле нашей планеты меняется раз в период от 100 000 до 1 000 000 лет — об этом свидетельствуют данные вулканических пород. Однако, когда именно это произойдет в следующий раз — увы, не могут.

Отметим, что переворот магнитных полюсов с геологической точки зрения происходит чрезвычайно быстро, но крайне медленно продвигается с человеческой точки зрения. Исследования показывают, что в среднем этот разворот происходит за несколько тысяч лет: в результате ориентация магнитосферы планеты может измениться, а большая часть Земли подвергнется воздействию космического излучения. Все это в результате изменит концентрацию озона в атмосфере нашей планеты.

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