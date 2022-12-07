Необъяснимо мощное магнитное поле Луны: ученые наконец-то нашли его источник

Наш спутник до сих пор скрывает немало загадок, которые сложно объяснить. Но одна из них, кажется, раскрыта.

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Китайские ученые считают, что их новое исследование может помочь понять происхождение необычайно сильных показателей магнитного поля, которые не соответствуют другим характеристикам Луны, пишет ScienceAlert.

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Ученые под руководством Чжуана Го из Китайской академии наук провели исследование образцов лунной породы, которые доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5". В этих образцах они нашли частицы магнетита – минерала, который очень редко можно обнаружить в образцах с Луны.

"Происхождение магнитных аномалий на Луне – это загадка, над раскрытием которой ученые работают уже 50 лет еще со времен миссий "Аполлон". Мы считаем, что понимание механизма образования и распределения магнетита на нашем спутнике – это ключ к объяснению существования магнитный аномалий в коре Луны", — говорит Го.

Ученые обнаружили частицы магнетита, который является магнитной железной рудой, в микроскопических сферических образованиях сульфида железа. Ученые считают, что магнетит здесь оказался в результате сильных ударов космических камней по поверхности Луны. По словам ученых, обнаружение магнетита имеет очень важное значение, ведь с его помощью можно выяснить, как себя вели магнитные поля на Луне в течение всей ее истории.

[ + – ] Так выглядит магнетит на Земле Фото: Wikipedia

По словам Го, результаты исследования показывают, что магнетит может быть широко распространен и в самой очень тонкой лунной почве. Поэтому объяснение необычных магнитных аномалий можно найти, если корректировать модели развития Луны в соответствии с новым исследованием.

В отличие от почвы на Земле, лунный реголит имеет слишком много электронов из-за постоянной бомбардировки протонами, которые прилетают от Солнца. Из-за этого железу и кислороду труднее соединятся, чтобы образовать руду. Но это не значит, что на Луне не может происходить такой процесс.

Ранее частицы магнетита уже находили в лунном реголите, но тогда ученые считали, что он образовался при относительно низких температурах, а не в условиях высокого давления и высокой температуры во время удара космического камня, как говорится в новом исследовании.

По словам Го, особенности сферических образований сульфида железа и распределение кислорода позволили ученым сделать вывод, что во время ударных событий на поверхности Луны происходила соединительная реакция.

[ + – ] Ранее частицы магнетита уже находили в лунном реголите, но тогда ученые считали, что он образовался при относительно низких температурах, а не в условиях высокого давления и высокой температуры во время удара космического камня, как говорится в новом исследовании Фото: NASA

Некоторые предыдущие исследования предполагали, что космические камни во время удара по поверхности Луны могли оставлять здесь ферромагнитные вещества. И они могли быть причиной появления магнитных аномалий, по крайней мере в районе ударного события.

Но китайские ученые считают, что эти удары по Луне были настолько сильными, что привели к превращению этих ферромагнитных веществ в микроскопические частицы магнетита. Таким образом метеориты стали источником появления на Луне этих минералов.

Ученые делают вывод, что магнетит таким образом намного более распространен по поверхности Луны, чем считалось раньше. А это меняет представление ученых о том, как развивалась Луна с течением времени.

По словам Го, нынешняя намагниченность поверхности Луны вместе с наличием магнетита может помочь объяснить, как удары крупных метеоритов привели к возникновению магнитного поля Луны.

Фокус уже писал о том, что лунная миссия NASA продолжается успешно и космический корабль Orion после облета Луны уже возвращается на Землю. Корабль даже успел сделать серию изображений нашего спутника, на которых видна и наша планета.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить в упавшем на Землю метеорите целых два новых неизвестных науке минерала, которые уже получили свои названия.