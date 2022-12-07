Незрозуміло потужне магнітне поле Місяця: вчені нарешті знайшли його джерело

Наш супутник досі приховує багато загадок, які важко пояснити. Але одна з них, здається, розкрита.

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Китайські вчені вважають, що їхнє нове дослідження може допомогти зрозуміти походження надзвичайно сильних показників магнітного поля, які не відповідають іншим характеристикам Місяця, пише ScienceAlert.

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Учені під керівництвом Чжуана Го з Китайської академії наук провели дослідження зразків місячної породи, які доставив на Землю космічний апарат "Чан'є-5". У цих зразках вони знайшли частинки магнетиту — мінералу, який дуже рідко можна знайти в зразках із Місяця.

"Походження магнітних аномалій на Місяці — це загадка, над розкриттям якої вчені працюють уже 50 років ще з часів місій "Аполлон". Ми вважаємо, що розуміння механізму утворення та розподілу магнетиту на нашому супутнику — це ключ до пояснення існування магнітних аномалій у корі Місяця ", — каже Го.

Учені виявили частинки магнетиту, що є магнітною залізною рудою, у мікроскопічних сферичних утвореннях сульфіду заліза. Вчені вважають, що магнетит тут опинився внаслідок сильних ударів космічного каміння по поверхні Місяця. За словами вчених, виявлення магнетиту має дуже важливе значення, адже за його допомогою можна з'ясувати, як поводилися магнітні поля на Місяці протягом усієї його історії.

[ + – ] Такий вигляд має магнетит Землі Фото: Wikipedia

За словами Го, результати дослідження показують, що магнетит може бути широко поширений і в дуже тонкому місячному ґрунті. Тому пояснення незвичайних магнітних аномалій можна знайти, якщо коригувати моделі розвитку Місяця відповідно до нового дослідження.

На відміну від ґрунту на Землі, місячний реголіт має надто багато електронів через постійне бомбардування протонами, що прилітають від Сонця. Через це залізу та кисню важче з'єднатися, щоб утворити руду. Але це не означає, що на Місяці не може відбуватися такий процес.

Раніше частки магнетиту вже знаходили в місячному реголіті, але тоді вчені вважали, що він утворився за відносно низьких температур, а не в умовах високого тиску й високої температури під час удару космічного каменю, як кажуть у новому дослідженні.

За словами Го, особливості сферичних утворень сульфіду заліза та розподіл кисню дозволили вченим зробити висновок, що під час ударних подій на поверхні Місяця відбувалася сполучна реакція.

[ + – ] Раніше частки магнетиту вже знаходили в місячному реголіті, але тоді вчені вважали, що він утворився за відносно низьких температур, а не в умовах високого тиску й високої температури під час удару космічного каменю, як кажуть у новому дослідженні Фото: NASA

Деякі попередні дослідження припускали, що космічні камені під час удару по поверхні Місяця могли залишати тут феромагнітні речовини. І вони могли бути причиною появи магнітних аномалій, принаймні в районі ударної події.

Але китайські вчені вважають, що ці удари по Місяцю були настільки сильними, що призвели до перетворення цих феромагнітних речовин на мікроскопічні частки магнетиту. Так метеорити стали джерелом появи на Місяці цих мінералів.

З цього вчені роблять висновок, що магнетит набагато поширеніший на поверхні Місяця, ніж вважалося раніше. А це змінює уявлення вчених про те, як розвивався Місяць із часом.

За словами Го, нинішня намагніченість поверхні Місяця разом із наявністю магнетиту може допомогти пояснити, як удари великих метеоритів призвели до магнітного поля Місяця.

Фокус уже писав про те, що місячна місія NASA триває успішно, і космічний корабель Orion після обльоту Місяця вже повертається на Землю. Корабель навіть встиг зробити серію зображень нашого супутника, на яких видно й нашу планету.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити в метеориті, що впав на Землю, цілих два нових невідомих науці мінерали, які вже отримали свої назви.