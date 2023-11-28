Таинственные вспышки излучения исходят от самых экстремальных звезд во Вселенной

Новое исследование усиливает гипотезу о том, что существует связь между быстрыми радиовсплесками и одним из типов нейтронных звезд.

Авторы исследования, опубликованного в издании Nature Astronomy, выяснили, что разные виды нейтронных звезд имеют схожее поведение. Это открытие усиливает гипотезу о том, что данные мертвые звезды могут быть источниками появления самых загадочных космических взрывов, известных как быстрые радиовсплески (БРВ). Эти кратковременные вспышки очень мощного излучения приходят из-за пределов нашей галактики, но источник их появления остается загадкой. Главная гипотеза гласит, что их появление связано с магнетарами – нейтронными звездами, обладающими самым сильным магнитным полем во Вселенной. Авторы исследования считают, что это действительно может быть правдой, пишет Space.

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Нейтронные звезды являются продуктом смерти массивных звезд, которые уничтожаются в результате взрыва сверхновой. На месте некогда обычной звезды остается ее чрезвычайно плотное ядро, которое продолжает сжиматься. Оно сжимается до тех пор, пока электроны и протоны не столкнутся друг с другом и не создадут богатую нейтронами материю. Если сжатие будет продолжаться и дальше, то появится черная дыра, если нет – нейтронная звезда. Этот объект диаметром в 10-20 км имеет чрезвычайно высокую плотность, хотя она меньше, чем у черных дыр, но больше, чем у остальных астрономических объектов.

Еще одной особенностью нейтронных звезд является их огромная скорость вращения, которая может достигать 700 оборотов в секунду. Если такие звезды выпускают струи излучения, то их называют пульсарами, которые к тому же выпускают вспышки радиоволн. Но некоторые нейтронные звезды приобретают магнитные поля, которые в миллиарды раз больше магнитного поля Земли. В этом случае такие объекты называют магнетарами. Некоторые из известных магентаров выпускают радиоволны, поэтому появилась гипотеза, что быстрые радиовсплески как раз исходят от этого типа нейтронных звезд.

Нейтронные звезды являются продуктом смерти массивных звезд, которые уничтожаются в результате взрыва сверхновой Фото: Inverse

Авторы нового исследования обнаружили, что у магнетаров действительно существует связь между структурой импульса и вращением, которая также присутствует в других тапах нейтронных звезд, излучающих радиоволны.

Тот факт, что все излучающие радиоволны нейтронные звезды ведут себя как магнетары, предполагает, что внутренние процессы должны быть одинаковыми для всех без исключения нейтронных звезд, которые излучают радиоволны.

Это открытие намекает на существование плазменных процессов внутри этих звезд, которые могут отвечать за появление БРВ. По словам ученых, они обнаружили сходство между излучением магнетаров и излучением БРВ. Поэтому новое исследование усиливает гипотезу о том, что именно магнетары могут быть источниками по крайней мере некоторых из загадочных БРВ.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что для получения ядерной энергии можно использовать очень маленькие первичные черные дыры. Хотя из черных дыр ничего не может выйти наружу, ученые считают, что эти объекты могут быть источниками энергии. Авторы исследования указывают на то, что теоретически такая возможность существует.