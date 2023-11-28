Любимец проживет дольше: ученые разрабатывают лекарство, продлевающее жизнь большим собакам

Новый препарат обещает продлить жизнь больших собак, которые живут гораздо меньше мелких пород. Ученые нацелены вывести разработку на рынки уже в ближайшие годы.

Инновационный препарат, направленный на продление жизни собак крупных пород, разрабатывается биотехнологической компанией Loyal, расположенной в Сан-Франциско. Этот препарат, который пока находится на стадии эксперимента, привлек внимание общественности своей потенциальной эффективностью, пишет Wired.

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Продолжительность жизни крупных собак обычно короче, чем у мелких пород: например, бернские горные собаки и грейтданы живут всего шесть-восемь лет, в то время как такие породы, как корги и чихуахуа, могут доживать до 15 или 20 лет соответственно. Цель компании Loyal — преодолеть этот разрыв в продолжительности жизни.

Экспериментальное лекарство, вводимое в виде инъекций каждые три-шесть месяцев, направлено на гормон IGF-1, связанный с ростом и метаболизмом. Уровень этого гормона выше у крупных собак в силу генетических факторов, и считается, что он влияет на их более короткую продолжительность жизни. Исследования, проведенные на других видах животных, показывают, что манипуляции с IGF-1 могут увеличить продолжительность жизни.

В ходе первых испытаний Loyal протестировали препарат на 130 собаках и успешно снизили уровень IGF-1 у крупных собак до уровня, характерного для собак средних размеров, наблюдая при этом минимальные побочные эффекты. Более масштабное исследование с участием около 1 000 собак планируется начать в 2024-2025 годах, чтобы получить более убедительные доказательства влияния препарата на продолжительность жизни.

Loyal также разрабатывает два других препарата: таблетированную форму лекарства для продления жизни для собак крупных и гигантских пород и еще одну таблетку для стареющих собак всех размеров. Компания надеется вывести свой инъекционный препарат на рынок к 2026 году, при условии одобрения Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Это начинание не только важно для здоровья собак, но и имеет более широкое значение. Понимание факторов, влияющих на продолжительность жизни собак, может помочь в изучении здоровья человека, поскольку собаки и люди имеют много общих генетических черт. Однако некоторые эксперты, например ветеринарный генетик Даника Баннаш, предупреждают, что роль IGF-1 в долголетии собак до конца не изучена, и необходимы дополнительные исследования, особенно с учетом того, что другие гены также могут играть роль в продолжительности жизни.

Поиск таких методов лечения отражает растущую ответственность перед нашими собачьими компаньонами, решая генетические проблемы, возникшие в результате многовековой селекции. Эти исследования направлены не только на улучшение качества жизни собак, но и подчеркивают связь между людьми и их питомцами, стремясь продлить время, которое они проводят вместе.

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