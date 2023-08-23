Лучший друг, но не мужчин. Ученые выяснили, что собаки лучше слушают женщин: подробности

Анализ активности мозга собак показал, что она повышается, когда с животными говорят именно женщины.

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Собак часто называют лучшими друзьями человека, но согласно результатам исследования ученых из Будапештского университета, Венгрия, теперь этих домашних животных нужно называть лучшими друзьями женщин, пишет Daily Mail.

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В рамках нового исследования ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для измерения мозговой активности у домашних собак. Когда происходило сканирование мозга домашних животных, последние слушали запись речи мужчин и женщин, когда те обращались к собакам, младенцам и взрослым людям.

Оказалось, собачий мозг лучше реагирует на человеческую речь, когда обращаются к младенцам и собакам, но хуже реагирует на слова, сказанные взрослыми людьми друг другу. Но лучше всего в этом случае мозг собак реагировал, когда говорили женщины, а не мужчины. Ученые пришли к выводу, что собаки лучше реагируют на более высокие голоса. То есть, получается, что собаки лучше слушают женщин, а не мужчин.

Ученые считают, что этот результат также можно объяснить тем, что женщины чаще разговаривают с собаками с преувеличенной просодией, чем мужчины. Когда люди разговаривают с младенцами и собаками, они склонны говорить преувеличенным тоном, чтобы привлечь внимание.

Анализ активности мозга собак показал, что она повышается, когда с животными говорят именно женщины Фото: Daily Mail

Если предыдущие исследования уже показывали, что младенцы действительно хорошо воспринимают такую тональность речи, т о, что касается собак, это было обнаружено впервые. Ученые до сих пор вообще не знали, насколько чувствителен собачий мозг к человеческой речи.

Исследователи считают, что новое открытие поможет понять, как высокая тональность голоса способствует более эффективной обработке информации, полученной от человека, мозгом собаки.

Авторы считают свои результаты очень интересными, ведь в отличие от младенцев, нельзя объяснить особенную чувствительность мозга собак к словам женщин, например, внутриутробным воздействием на них женского голоса.

По словам ученых, еще одним интересным фактом является то, что собаки в общении между собой обычно не использую тональность, которую используют женщины для общения с этими животными.

Как известно, у собак намного лучшее обоняние, чем у людей. Оказывается, для того, чтобы сложить полную картину окружающего мира, этим домашним животным нужно обязательно все нюхать. Какие еще особенности, связанные с нюхом, имеют собаки, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали о трюке, который используют кошки, чтобы помыкать нами и получать то, чего они хотят.