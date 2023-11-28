Люди в соцсетях пачками поедают сливочное масло: ученые немного в шоке от таких трендов

Исследователи рассказали, можно ли есть сливочное масло в таких количествах, как оно влияет на организм человека и какая норма потребления в день.

Взаимоотношения людей со сливочным маслом имеют свою историю и она не всегда была гладкой. Примерно с середины 20-х годов ученые объявили сливочное масло едва ли не врагом номер один — в результате потребителям пришлось искать всевозможные альтернативы, например, маргарин, пишет IFLScience.

Позже оказалось, что заменители масла содержат огромное количество трансжиров и исследования показали, что они оказывают тревожное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека и метаболическое здоровье. Приблизительно в это же время появились исследования, показывающие, что сливочное масло вовсе не являются таким уж страшным. В результате сливочное масло, цельное молоко и жирные йогурты вновь вернули расположение людей.

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По словам многих шеф-поваров, масло является прекрасным продуктом, способным улучшить множество блюд, причем речь идет как о гарнирах, так и об основных блюдах и десертах. Однако все сходятся во мнении, что сливочное масло является отличным ингредиентом блюд, но едва ли его стоит считать самостоятельным продуктом питания.

Зачем едят масло кусками?

В социальной сети TikTok появился новый тренд, в котором люди по всему миру попросту жуют кусочки сливочного масла, как это делает девушка на видео внизу. Это весьма странное пристрастие помогло ей привлечь около 1,4 миллиона подписчиков и она, к слову, совершенно не одинока в этом пристрастии — соцсети уже заполонили сотни роликов.

Любопытно, что некоторые пользователи даже утверждают, что потребление такого количества масла в качестве самостоятельного продукта является здоровой привычкой. Якобы потребление кусочка чистого сливочного масла в день способно улучшить состояние здоровья человека. Другие пользователи попросту уверяют, что наслаждаются его вкусом.

Что говорит наука

Стоит ли говорить, что ученые немного шокированы таким трендом. Жиры действительно являются неотъемлемой частью здорового рациона — например, некоторые витамины (A, D и E) правильно усваиваются лишь с помощью жиров.

Органы здравоохранения не настаивают на диете с низким содержанием жиров, однако рекомендуют различать насыщенные, мононасыщенные и полинасыщенные жиры. К первым относится сливочное масло и подобные жиры советуют употреблять в ограниченных количествах.

Сторонники кето-диеты и диеты плотоядных являются большими поклонниками сливочного масла, однако даже они признают, что его потребление должно быть в пределах нормы. Еще одно утверждение о сливочном масле предполагает, что оно способствует здоровью пищеварения. Ученые обнаружили, что этот продукт бога короткоцепочной жирной кислотой (бутиратом), которую некоторые исследования связывают с улучшением таких состояний, как:

синдром раздраженного кишечника;

болезнь Крона.

Отметим, что все эти исследования рассматривали бутират только изолированно, но не наблюдали людей, которые потребляют сливочное масло в больших количествах. В результате сегодня попросту не существует однозначных научных доказательств того, что употребление сливочного масла в больших количествах полезно для здоровья.

Сколько масла может съедать человек?

В отношении потребления сливочного масла не существует универсального решения. Ученые отмечают, что насыщенные жиры больше не являются диетическим демоном, однако это вовсе не значит, что стоит ложками потреблять сливочное масло.

Простыми словами, как и большинство продуктов, сливочное масло может быть в основе здорового рациона, однако важно помнить, что употреблять его стоит в умеренных количествах.

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