Путешествие сквозь время и моря: где находится место последнего упокоения Наполеона

Известно, что Наполеон умер и был похоронен в изгнании на острове Святой Елены в 1821 году. Однако его останков там не найти: выполняя его волю, их перенесли в другое место.

История захоронения Наполеона Бонапарта — это путешествие через континенты и десятилетия, далекое от того величия, которого ожидали от императора. После смерти Наполеона в изгнании на острове Святой Елены в Южной Атлантике, в 1821 году, развернулись сложности, связанные с местом его упокоения, пишет Grunge.

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Первое захоронение на острове Святой Елены было скромным. После простой панихиды 12 французских солдат в военной форме, вместе с несколькими верными генералами и сотрудниками штаба, торжественно провели Наполеона в последний путь. Британские военные корабли отдали дань уважения пушечными залпами.

Относительно надписи на могиле продолжались споры между британцами и французами: последние хотели простой надписи, которая состояла бы из имени и дат, однако англичане хотели добавить фамилию "Бонапарт", от которой Наполеон отказался, когда стал императором. Однако это мирное место у ручья и ив, известное как Долина Герани, не стало последней остановкой.

В 1840 году, почти через два десятилетия, принц де Жуанвиль отплыл из Франции на остров Святой Елены, чтобы исполнить последнюю волю Наполеона: быть похороненным "на берегу Сены, в окружении французского народа".

История захоронения Наполеона Бонапарта — это путешествие через континенты и десятилетия Фото: Wikipedia

Возвращение останков Наполеона, получившее название "Retour des Cendres", завершилось 15 декабря 1840 года, когда останки императора прибыли в Париж. Невероятная похоронная процессия, в которой участвовали 80 000 солдат, прошла по улицам города, достигнув кульминации в Доме Инвалидов, солдатском госпитале. Здесь Наполеон нашел временную передышку в часовне Святого Иеронима.

Его последняя усыпальница была построена в "Инвалидах", когда король Луи Филипп инициировал строительство гробницы, достойной легендарного императора. Комитет, в состав которого входил известный художник Жан Огюст Доминик Энгр, осуществлял надзор за проектом. Архитектор Луи Висконти вместе с двумя преемниками работал над грандиозным погребальным сооружением до его завершения в 1861 году.

2 апреля 1861 года останки Наполеона нашли свое последнее пристанище — саркофаг из красного камня в центре круглого склепа, украшенного статуями и картинами, изображающими его триумфы. Усыпальница стала местом вечного упокоения императора, знаменуя собой конец удивительного путешествия сквозь время, моря и переменчивые пески его наследия.

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