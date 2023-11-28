Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Путешествие сквозь время и моря: где находится место последнего упокоения Наполеона

Дом Инвалидов, Наполеон, захоронение, история, смерть, останки, император, Бонапарт, тело, правитель, король, саркофаг, часовня, остров Святой Елены, Франция, правитель, принц, усыпальница, Сена, гробница
Фото: Royalty_Now_/Instagram | Известно, что Наполеон умер и был похоронен в изгнании на острове Святой Елены в 1821 году

Известно, что Наполеон умер и был похоронен в изгнании на острове Святой Елены в 1821 году. Однако его останков там не найти: выполняя его волю, их перенесли в другое место.

Related video

История захоронения Наполеона Бонапарта — это путешествие через континенты и десятилетия, далекое от того величия, которого ожидали от императора. После смерти Наполеона в изгнании на острове Святой Елены в Южной Атлантике, в 1821 году, развернулись сложности, связанные с местом его упокоения, пишет Grunge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Первое захоронение на острове Святой Елены было скромным. После простой панихиды 12 французских солдат в военной форме, вместе с несколькими верными генералами и сотрудниками штаба, торжественно провели Наполеона в последний путь. Британские военные корабли отдали дань уважения пушечными залпами.

Относительно надписи на могиле продолжались споры между британцами и французами: последние хотели простой надписи, которая состояла бы из имени и дат, однако англичане хотели добавить фамилию "Бонапарт", от которой Наполеон отказался, когда стал императором. Однако это мирное место у ручья и ив, известное как Долина Герани, не стало последней остановкой.

В 1840 году, почти через два десятилетия, принц де Жуанвиль отплыл из Франции на остров Святой Елены, чтобы исполнить последнюю волю Наполеона: быть похороненным "на берегу Сены, в окружении французского народа".

Дом Инвалидов, Наполеон, захоронение, история, смерть, останки, император, Бонапарт, тело, правитель, король, саркофаг, часовня, остров Святой Елены, Франция, правитель, принц, усыпальница, Сена, гробница Fullscreen
История захоронения Наполеона Бонапарта — это путешествие через континенты и десятилетия
Фото: Wikipedia

Возвращение останков Наполеона, получившее название "Retour des Cendres", завершилось 15 декабря 1840 года, когда останки императора прибыли в Париж. Невероятная похоронная процессия, в которой участвовали 80 000 солдат, прошла по улицам города, достигнув кульминации в Доме Инвалидов, солдатском госпитале. Здесь Наполеон нашел временную передышку в часовне Святого Иеронима.

Его последняя усыпальница была построена в "Инвалидах", когда король Луи Филипп инициировал строительство гробницы, достойной легендарного императора. Комитет, в состав которого входил известный художник Жан Огюст Доминик Энгр, осуществлял надзор за проектом. Архитектор Луи Висконти вместе с двумя преемниками работал над грандиозным погребальным сооружением до его завершения в 1861 году.

Важно
Обстреливал пирамиды и короновал сам себя: сколько выдумок в новом фильме о Наполеоне

2 апреля 1861 года останки Наполеона нашли свое последнее пристанище — саркофаг из красного камня в центре круглого склепа, украшенного статуями и картинами, изображающими его триумфы. Усыпальница стала местом вечного упокоения императора, знаменуя собой конец удивительного путешествия сквозь время, моря и переменчивые пески его наследия.

Ранее Фокус писал о том, что Чингисхан убил достаточно людей, чтобы повлиять на климат нашей планеты. К такому выводу пришли ученые, проанализировав керны антарктического льда.

Также мы рассказывали о теоретическом завоевании Рима Александром Македонским. Некоторые источники указывают на то, что македонский царь имел такие планы.