Такого не делал ни один аппарат: NASA показало уникальный снимок Марса и его спутника (фото)

Орбитальный аппарат "Марс Одиссей" показал изогнутый марсианский ландшафт на новых потрясающих снимках Красной планеты.

Благодаря новым изображениям орбитального аппарата NASA "Марс Одиссей" ученые получили уникальную возможность увидеть горизонт Марса. Новые панорамные снимки, на которых виден изогнутый ландшафт Марса, аппарат NASA сделал с помощью телевизионной камеры THEMIS с высоты 400 км над поверхностью планеты. На такой же высоте находится над Землей Международная космическая станция, пишет ScienceAlert.

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По словам Джонатана Хилла из NASA, если бы над Марсом находились астронавты в космическом корабле, то скорее всего они увидели бы планету именно такой. По словам ученых, еще ни один марсианский орбитальный аппарат не делал подобные фотографии горизонта планеты.

Космический аппарат "Марс Одиссей", который уже 22 года исследует Красную планету, для создания потрясающих снимков использовал свою тепловизионную камеру THEMIS. Благодаря новым изображениям можно увидеть кривизну поверхности планеты, которая скрывается под слоем облаков и пыли. Несколько панорамных снимков были получены в результате объединения 10 отдельных изображений. Новые данные, полученные аппаратом, помогут в изучении марсианских облаков, которые состоят из водяного льда, а также из замороженного углекислого газа.

Новые панорамные снимки, на которых виден изогнутый ландшафт Марса, аппарат NASA сделал с помощью телевизионной камеры THEMIS с высоты 400 км Фото: NASA

Но получение уникальных изображений горизонта Марса было не простой задачей. Дело в том, что камера THEMIS находится в фиксированном положении и всегда направлена вниз. Ведь обычно эта камера используется для изучения поверхности планеты, а также ее разреженной атмосферы.

По словам Джонатана Хилла из NASA, если бы над Марсом находились астронавты в космическом корабле, то скорее всего они увидели бы планету именно такой Фото: NASA

Но, для того, чтобы получить более обширное представлены об атмосфере Марса и запечатлеть горизонт планеты, ученым из NASA изменить положение всего аппарата на 90 градусов. Таким образом камера THEMIS оказалась направлена в сторону края горизонта Красной планеты.

Благодаря новым изображениям орбитального аппарата NASA "Марс Одиссей" (на изображении) ученые получили уникальную возможность увидеть горизонт Марса Фото: NASA

В то же время ученые убедились, что солнечный свет попадает на солнечные панели "Марс Одиссей", а не на прибор, который мог бы перегреться. Но такое положение аппарата привело к тому, что его антенна связи оказалась направлена в сторону от Земли. Таким образом, пока орбитальный аппарат в течение нескольких часов делал уникальные снимки Марса, связь с Землей была прервана.

Также в это время "Марс Одиссей" уже в седьмой раз за все время своей долгой миссии сделал снимки спутника Марса – Фобоса. С помощью камеры THEMIS ученые получили информацию об изменениях температуры на его поверхности и других физических свойствах.

Также в это время "Марс Одиссей" уже в седьмой раз за все время своей долгой миссии сделал снимки спутника Марса – Фобоса Фото: NASA

По словам Хилла, спутник шириной 25 км, который делает полный оборот вокруг Марса чуть меньше, чем за 8 часов, ученые увидели в новом ракурсе. Поэтому удалось получить новую информацию о составе Фобоса.

Горизонт Земли - снимок сделан с борта Международной космической станции Фото: NASA

Ученые до сих пор точно не знают, как появился Фобос. Возможно это был астероид, который был захвачен гравитацией Марса, а может это отколовшийся кусок Красной планеты. Ученые считают, что эти и дальнейшие наблюдения помогут решить эту загадку.

Фокус уже писал о том, что сейчас в США работают над созданием нового типа двигателей, которые смогут позволить астронавтам долететь до Марса всего за 3-4 месяца, что в 2 раза быстрее, чем с использованием нынешних двигателей.