В новом исследовании ученые рассказали о продолжительности самых крупных животных, когда-либо живших на нашей планете.

Десятки миллионов лет назад по Земле бродили динозавры — крупнейшие животные, когда-либо жившие на Земле. Затем около 66 миллионов лет назад они погибли в результате падения астероида, впрочем, некоторые новые исследования не согласны с этим утверждением: ИИ предполагает, что динозавры вымерли в результате вулканической активности на древней Земле, пишет IFLScience.

В новом исследовании руководитель отдела ископаемых позвоночных в лондонском Музее естественной истории, профессор Пол Баррет рассказал о том, как динозавры жили на Земле, какой была продолжительность их жизни и от чего они умирали, пока астероид не погубил их всех.

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Ученые могут определить, сколько времени животному требуется для того, чтобы достичь полного размера или взрослой жизни, однако чрезвычайно сложно понять, какой является продолжительность их жизни в целом. По словам Баррета, сегодня у ученых попросту нет эффективного метода определения того, как долго динозавры жили за пределами полноразмерного диапазона.

Однако ученые заметили одну любопытную вещь: динозавры имели тенденцию умирать, пока еще растут. Как правило, млекопитающие достигают взрослых размеров, размножаются и затем живут дальше. Однако динозавры, похоже шли по иному пути: они достигали репродуктивного возраста, начинали размножаться, а затем умирали, не достигнув полноразмерного потенциала.

По словам Баррета, большинство окаменелостей динозавров, которые они с коллегами изучили, свидетельствуют о том, что большинство динозавров умирали пока еще продолжался их рост, впрочем, несколько окаменелостей свидетельствуют о том, что были и старожилы — они умерли, когда рост остановился. Профессор любит сравнивать жизнь динозавров с жизнью рок-звезд: в основном эти крупнейшие из всех когда-либо живущих на Земле животных жили ярко и быстро, а умирали молодыми.

Профессор Пол Барретт Фото: The Trustees of the Natural History Museum

По словам ученого, наука использует годичные кольца в костях для определения того, как быстро росли динозавры. Исследователи разрезают кости динозавров и изучают под микроскопом, в результате они видят различные ткани, из которых состоит кость.

Баррет также отмечает, что размер животного коррелирует с долголетием: по сути, чем крупнее животное, тем дольше его продолжительность жизни. Предполагается, что очень крупные динозавры-зауроподы, вероятно, жили от 30 до 50 лет, в то же время более мелкие виды, вероятно, жили не более 10 лет.

Профессор также отмечает, что динозавры, которые не погибали от хищничества, вероятно, умирали от болезней, неудач, ударов молний, падений дерева или наводнения. Однако наиболее распространенными причинами смерти все же считаются голод и отсутствие воды.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.