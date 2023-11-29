Самый пугающий снимок, когда-либо сделанный в космосе: что сделал впервые астронавт NASA (фото)

На снимке, который получил такое прозвище, показан астронавт NASA, парящий в открытом космосе. Но это был совершенно уникальный полет.

В то время, как ученые обнаружили новую угрозу для здоровья астронавтов, одному из астронавтов NASA в 1984 году почти ничего не угрожало, кроме того, что он мог навсегда улететь в космос, ведь его ничего не связывало с космическим кораблем, пишет IFLScience.

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Действительно в открытом космосе может произойти много ужасных ситуаций, но прозвище "самая пугающая космическая фотография" получил снимок астронавта Брюса Маккэндлесса II, который был сделан с шаттла "Челленджер" 7 февраля 1984 года.

Именно в этот день с помощью специальной двигательной установки, размещенной на спине астронавта NASA, Брюс Маккэндлесс II покинул космический корабль и отправился в открытый космос. При этом скорость его полета составляла 28 900 км/час, как и космического корабля.

Но самое главное, что астронавт NASA отправился в отрытый космос без какой-либо механической связи с шаттлом, то есть без страховочного троса. Это был первый случай в истории, когда астронавт таким образом вышел в открытый космос и находился в свободном полете вдали от своего космического корабля.

Прозвище "самая пугающая космическая фотография" получил снимок астронавта Брюса Маккэндлесса II, который был сделан с шаттла "Челленджер" 7 февраля 1984 года Фото: NASA

Хотя Маккэндлесс изначально готовился к такому полету, но те кто наблюдали за этим перемещением в космосе из Центра управления полетами NASA, действительно переживали.

Как вспоминал позже сам астронавт, чтобы немного снять напряжение, которое ощущали на Земле, он решил сказать нечто похожее на то, что сказал Нил Армстронг, когда высадился на Луне в 1969 году. Поэтому Маккэндлесс произнес следующую фразу: "Возможно, для Нила это был маленький шаг, но для меня это чертовски большой прыжок".

Если вышеуказанная скорость полета кажется действительно огромной, то астронавт NASA не ощущал ее таковой. Двигательная установка, которая создавала тягу при помощи холодного азота, позволяла лететь очень плавно в космосе. Хотя астронавт летел рядом с шаттлом, на самом деле он перемещался с помощью тяги со скоростью от 3 до 5 км/час.

Снимок шаттла "Челленджер", сделанный камерой на шлеме Брюса Маккэндлесса II, когда тот парил в открытом космосе Фото: NASA

Несмотря на то, что для наблюдателей с Земли, а затем и для тех, кто увидел фотографию астронавта, это было пугающее событие, когда Маккэндлесс без троса свободно парил в космосе, сам астронавт NASA ощущал гордость от этого достижения.

Как позже вспоминал Маккэндлесс, он ощущал смесь восторга и профессиональной гордости, ведь пришлось долго готовится, чтобы успешно совершить такой исторический выход в отрытый космос.

Как уже писал Фокус, если бы астронавты находились на орбите Марса, то они смогли бы увидеть Красную планету под таким ракурсом, как это удалось космическому аппарату "Марс Одиссей". Этот орбитальный зонд сделал не только удивительный снимок Марса, но также запечатлел и один из его спутников.

Также Фокус писал о том, какой участок космоса в локальной Вселенной ученые считают самым холодным местом. На самом деле это известная туманность, где температура всего на 1 градус Цельсия выше, чем самая низкая граница для холодных температур.