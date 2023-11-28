Еще одна угроза для астронавтов. В космосе с ногтями человека происходит нечто ужасное

У астронавтов возникают проблемы с ногтями на руках во время выхода в открытый космос.

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Космос – это не самая комфортная среда для пребывания человека. Если нет обычных земных условий, в том числе привычной нам гравитации, то у человека начинают проявляться проблемы со здоровьем. В первую очередь это касается потери плотности костной и мышечной массы. Также у астронавтов-мужчин возможно возникновение эректильной дисфункции. Как показывают исследования, еще одним недостатком пребывания в космосе, особенно когда астронавты покидают пределы Международной космической станции, является то, что у них просто отваливаются ногти на руках. Эта патология называется онихолизис, и проблема, похоже, больше связана с давлением, чем с гравитацией, пишет ScienceAlert.

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В космосе очень мало окружающего давления, и это негативно отражается на организме человека. Чтобы обеспечить максимальную безопасность при выходе в открытый космос, скафандр астронавтов постоянно находится под давлением. Но когда дело доходит до рук, то возникают проблемы.

По словам ученых из NASA, во время выходов в открытый космос астронавты часто получают травмы рук. Когда перчатки скафандра находятся под давлением, они ограничивают движения, что иногда приводит к боли, мышечной усталости, а иногда и к более серьезным травмам, таким как онихолизис.

Астронавты иногда выходят в открытый космос на очень долгое время. Иногда этот процесс может длиться до 8 часов. Поэтому длительное ношение перчаток в открытом космосе только усугубляет проблемы для рук.

Астронавты иногда выходят в открытый космос на очень долгое время. Иногда этот процесс может длиться до 8 часов. Поэтому длительное ношение перчаток в открытом космосе только усугубляет проблемы для рук Фото: space.com

Ученые выяснили, что перчатки скафандра ограничивают подвижность суставов пальцев, что оказывает большее давление на пальцы, и это приводит к снижению кровотока, повреждению тканей и онихолизису.

Перчатки скафандра состоят как минимум из четырех слоев, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Самая главная задача перчаток – это защита рук астронавта в открытом космосе. Ученые выяснили, что именно конструкция перчаток играет важную роль в появлении травм рук и других проблем, в том числе отслоение ногтей, у астронавтов.

Как показало исследование, большинство травм приходится на средний палец. При этом онихолизис возникает чаще у женщин, чем у мужчин. Результаты показывают, что плохая посадка перчаток может сыграть свою роль в появлении травм у астронавтов.

Решение этой проблемы может появиться уже скоро, ведь NASA создает новые скафандры, предназначенные для программы Artemis, в рамках которой астронавты сначала облетят Луну, а затем совершат посадку на ее поверхности. Это должно произойти уже в 2024 и 2025 годах. Затем NASA планирует постоянные полеты на спутник Земли, чтобы создать там полноценную постоянно функционирующую базу.

Как уже писал Фокус, ученые из США начали активную работу по созданию ядерных двигателей, предназначенных для космических ракет и космических кораблей. С помощью таких двигателей длительность полета на Марс должна сократиться минимум вдвое. Американцы спешат с разработкой новых двигателей, ведь известно, что Китай работает в том же направлении. В NASA считают, что КНР, возможно, намеревается опередить США с высадкой первых астронавтов на Марсе. NASA пока планирует сделать это ближе к 2040 году.