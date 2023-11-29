Бхопальская катастрофа. Население до сих пор страдает от трагедии 1984 года: что произошло

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что Бхопальская катастрофа имеет последствия, которые затронули и современные поколения. Вследствие утечки химикатов за три десятилетия пострадало около 30 тысяч человек.

В 1984 году город Бхопал, Индия, стал свидетелем страшной промышленной катастрофы. На заводе по производству пестицидов произошла утечка более 40 тонн токсичного газа, что привело к мгновенной гибели людей и долговременным последствиям для здоровья, пишет IFLScience.

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Недавнее исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего проливает свет на долговременные последствия этого трагического события.

В ту роковую ночь в декабре 1984 года завод по производству пестицидов Union Carbide выпустил смертоносное облако газа метил-изоцианата, которое поразило территорию в радиусе 7 километров вокруг объекта. Газ просочился в соседние жилые дома, вызывая невыносимую боль, тошноту, жжение в глазах и пену изо рта. В последующие дни тысячи людей пострадали от этого воздействия, а последствия привели к ошеломляющему количеству смертей — до 30 000 в течение следующих трех десятилетий.

В июне 2023 года, специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали исследование, которое показало, что последствия Бхопальской катастрофы распространяются даже дальше, чем предполагалось ранее. В нем приняли участие 47 817 человек в возрасте 15-49 лет в штате Мадхья-Прадеш, а также ученые использовали социально-экономические данные о 13 369 мужчинах, рожденных между 1960 и 1990 годами, и информацию о 1 260 человек, рожденных между 1981 и 1985 годами в радиусе 250 километров от Бхопала.

По словам Прашанта Бхарадваджа, соавтора и профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего, исследование выявило серьезные долгосрочные последствия для здоровья выживших, начиная от респираторных и неврологических проблем и заканчивая поражением опорно-двигательного аппарата и офтальмологическими последствиями. Шокирует то, что исследование выявило доказательства влияния на несколько поколений, особенно на детей, родившихся после катастрофы.

Исследователи наблюдали четырехкратное увеличение количества выкидышей, а также повышенный риск мертворождения и неонатальной смертности среди этого поколения. Гордон МакКорд, еще один автор исследования, добавил, что люди, которые находились в утробе матери во время инцидента 1984 года, могут столкнуться с более высоким риском развития инвалидности и рака в дальнейшей жизни. Важно, что исследование бросает вызов предыдущим убеждениям, демонстрируя, что влияние катастрофы охватило гораздо более широкую территорию, чем признавалось ранее.

Несмотря на прошедшие десятилетия, многие пострадавшие все еще ищут справедливости. В 1989 году компания Union Carbide согласилась на выплату компенсации в размере 470 миллионов долларов, но участники кампании постоянно настаивают на большей компенсации. В марте 2023 года Верховный суд Индии отклонил требование о дополнительной компенсации, а компания Dow Chemicals, которая приобрела Union Carbide в 1999 году, утверждала, что урегулирование 1989 года было справедливым и окончательным.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего надеются, что их выводы помогут количественно оценить истинный масштаб ущерба от катастрофы. Они выделяют важность понимания социальных затрат и последствий для нескольких поколений для политических рассуждений, подчеркивая, что последствия выходят далеко за пределы непосредственной смертности и заболеваемости, которые наблюдаются в период после катастрофы.

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