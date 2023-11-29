Печальный конец. Самая грустная слониха на Земле умерла в неволе и одиночестве

Исследователи отмечают, что Мали прожила чрезвычайно короткую и печальную жизнь, полную одиночества и испытаний — постарались люди.

Почти всю свою непродолжительную жизнь слониха прожила в одиночестве в вольере манильского зоопарка. Организации по защите животных не раз пытались добиться для нее справедливости и свободы, но ничего не вышло. В результате зоозащитники прозвали слониху Мали "самым грустным слоном мире", пишет IFLScience.

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О смерти слонихи Мали, которая не дожила и до своего 50-летия, отметим, что даже в дикой природе слоны, как правило, живут значительно дольше. По словам главного ветеринара зоопарка Манилы Генриха Патрика Пенья-Доминго, причиной смерти животного стала сердечная недостаточность. Однако он также заявил, что у Мали наблюдался целый рад проблем со здоровьем, в том числе:

воспаление почек;

узелки вокруг печени;

"отложения гноя" вокруг матки.

По словам ветеринара, странное поведение слонихи заметили еще в прошлую пятницу, 24 ноября, самка вела себя странно и билась туловищем о стену — признак того, что ей было больно. Уже ко вторнику, 28 ноября, Мали лежала на боку и тяжело дышала. Ветеринары зоопарка прописали ей антигистаминные препараты и витамины, но, увы, было слишком поздно — самая грустная слониха в мире умерла в тот же день.

ПО словам зоозащитников, жизнь Мали нельзя назвать простой: она родилась на Шри-Ланке между 1974 и 1980 годами, однако осталось сиротой еще в младенчестве — мать слонихи умерла естественной смертью. Некоторое время она прожила в слоновьем приюте Пиннавалла, институте разведения и сохранения животных в неволе в Кегалле, Шри-Ланка. Однако затем дела стали еще хуже: слониху "спасли" из приюта и поместили в зоопарк Манилы, чтобы затем подарить ее тогдашней первой леди Филиппин Имельде Маркос.

Изначально слониху поселили с пожилым бывшим участником цирка Шибой, но ему это не слишком понравилось. Отметим, что слоны, как правило, не являются территориальными, однако в этот раз что-то пошло не так, в результате Шиба даже ударил Мали. Однако после смерти Шибы в 1990 году Мали фактически осталась одна и остаток своих дней провела в одиночестве.

Группы зоозащитников по всему миру время от времени пытались привлечь внимание к проблеме самой грустной слонихи в мире, однако ничего не вышло. Еще в 2013 году Пол Маккартни обратился к тогдашнему президенту Филиппин Бенигно Акино III: он писал, что слониха содержится в чудовищных условиях и не получает должного ухода. В частности никто не следил за ее ногами — проблемы со стопами и суставами являются основной причиной смерти слонов в неволе.

Увы, несмотря на международное осуждение руководители зоопарка Манилы продолжали утверждать, что Мали лучше оставаться под их "опекой", так как они всю жизнь провела в неволе и не готова к жизни в дикой природе. Однако исследователи полагают, что жизнь в одиночестве, вероятно, стала настоящей пыткой для слонихи Мали.

По информации организации по защите прав животных PETA, известно, что в дикой природе слонихи проводят свою жизнь среди матерей и сестер, защищая друг друга и помогая воспитывать детенышей. Увы, у Мали попросту не было шанса на счастливую жизнь. Не менее удручающим в этой ситуации выглядит и то, что зоопарк Манилы планирует получить "замену" слона. Можно только надеяться, что новое животное не проведет всю жизнь в одиночестве и получит должный уход.

Ранее Фокус писал о том, что самый грустный ламантин в мире заперт в крохотной "клетке".