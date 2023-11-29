Дилемма разделения: почему дебаты вокруг мрамора Парфенона разгорелись снова (фото)

Музей Ватикана присоединился к когорте тех, кто настаивает на возвращении мраморных статуй Парфенона в Грецию. Эти артефакты незаконно похитили и передали в коллекцию Британского музея в 1800-х годах.

Борьба вокруг мраморов Парфенона снова оказалась в центре внимания, поскольку музеи Ватикана присоединились к тем, кто стремится вернуть артефакты в Афины. Однако Британский музей остается непоколебимым в своем сопротивлении призывам Греции к репатриации. Аргумент, выдвинутый Британским музеем, заключается в том, что мрамор лучше разделить между двумя музеями.

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По сути, этот аргумент отстаивает идею, что разделение между Музеем Акрополя в Афинах и Британским музеем в Лондоне обеспечит "положительное преимущество и общественную пользу". Он предполагает, что просмотр этих древнегреческих чудес как в контексте истории Афин, так и мировой истории обогащает общественный опыт.

Но является ли это разделение действительно гармоничным распределением культурного богатства или диссонирующим культурным расколом, замаскированным под добродетель? В своей недавней работе "Парфенонские мраморы и международное право" Екатерина Тити углубляется в юридические аспекты, способствующие возвращению артефактов.

Британский музей отстаивает свою позицию, указывая на другие разделенные сокровища, приводя примеры средневековых и ренессансных алтарей, разбросанных по разным музеям мира. Но действительно ли это можно сравнить с уникальным случаем мрамора Парфенона?

Афинский акрополь

Алтарные панно, такие как "Алтарная колонна" Рафаэля или "Меленский диптих", действительно распылили по коллекциям в силу различных обстоятельств. Однако критическое отличие заключается в природе разделения Парфенона — это фрагментация памятника, а не просто разделение отдельных объектов композиции.

Представьте себе Сикстинскую капеллу, расколотую пополам, со знаковой фреской Микеланджело "Сотворение Адама", разорванной на фрагменты. Это похоже на то, что произошло с Парфеноном.

Возьмем для примера Посейдона с западного фронтона — его передняя и средняя части туловища находятся в Афинах, тогда как задняя и верхняя часть, включая плечи и ключицы, — в Лондоне.

Международные принципы, признающие целостность памятников, подкрепляют это убеждение. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного наследия, например, отмечает, что оценка целостности памятника имеет решающее значение для его включения в Список всемирного наследия.

Хотя мраморы пока не могут вернуться в сам Парфенон, репатриация их в Музей Акрополя позволила бы воссоединить их с уцелевшими половинами. По словам британского историка и археолога Эндрю Уоллеса-Хэдрилла, которые цитирует The Times, "выбора нет".

Разделить — значит разрушить. Вопрос остается открытым — должны ли мраморы оставаться фрагментированными в двух музеях, или воссоединиться в Музее Акрополя под тенью Парфенона?

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