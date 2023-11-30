Как сало в банке. Люди засолили Землю и это угрожает будущему человечества

Исследователи обнаружили, что в последнее время наша планета становится все более соленой, неутешительная новость — во всем вновь виноваты люди.

На Земле существует естественный "солевой цикл", в котором геологические и гидрологические процессы, например выветривание горных пород и минералов, выносит соль на поверхность планеты в течение длительных периодов времени, пишет IFLScience.

Однако новое исследование обнаружило, что в последние десятилетия люди значительно ускорили этот естественный цикл за счет добычи полезных ископаемых и освоения новых земель, добывая соль и вынося ее на поверхность планеты значительно быстрее, чем это было раньше.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Университета Коннектикута и Института экосистемных исследований Кэри обнаружили, что за последние полвека концентрация ионов соли в земных ручьях и реках существенно увеличилась, а антропогенное засоление затронуло невероятные 1 миллиард гектаров почвы по всей планете.

В результате ученые пришли к неутешительным выводам: наш мир становится все более соленым и в этом вновь виноваты люди. В результате изменения солености меняется и химический состав наших рек, что радикально влияет на качество воды на Земле и здоровье человека в целом.

По словам соавтора исследования, эколога Джин Лайкенс, они с коллегами смогли изучить не только поверхностные воды планеты, но также проследить весь водный цикл — от глубин Земли до атмосферы — увы, сегодня он нарушен деятельностью человека.

Антропогенный солевой цикл Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Авторы исследования отмечают, что в данной ситуации также страдает и воздух, которым мы дышим. Например, когда озера высыхают, в атмосферу могут подниматься целые шлейфы соленой пыли — это может оказать негативное влияние на здоровье человека.

Команда также обнаружила, что основным источником проблемы сегодня являются брызги соли на обледеневших дорогах. Предполагается, что решение этой проблемы может заключаться в сокращении количества соли, используемой для посыпания дорог зимой. В то же время у такого решения есть и минусы — вероятно, это приведет к существенному увеличению количества ДТП на дорогах.

Авторы исследования отмечают, что сегодня существует две основные проблемы. Во-первых, отказ от использования соли для посыпания обледеневших дорог в краткосрочной перспективе несет в себе риск, а потому, вероятно, стоит подумать о том, чем можно заменить соль. Во-вторых, чем больше люди будут засаливать планету в дальнейшем, тем с большими проблемами для окружающей среды и здоровья человека человечество столкнется в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что назван фрукт, уничтоживший леса Мексики и побудивший картели проливать кровь.