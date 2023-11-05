На пути к катастрофе. Люди нарушили один из важнейших циклов на Земле: чем это грозит

Деятельность человека привела уже к многим негативным изменениям окружающей среды, теперь оказывается, что нарушается и солевой цикл.

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Люди своей деятельностью привели к повышению температуры на планете, к вымиранию многих видов животных, а также к другим негативным изменениям окружающей среды. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Reviews Earth & Environment, оказывается человечество также нарушает естественный солевой цикл на Земле, пишет ScienceAlert.

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Геологические и гидрологические процессы на нашей планете приводят к переносу соли из океанов на сушу в течение длительного времени. Но люди ускоряют этот процесс за счет добычи полезных ископаемых, освоения земель и использования соли для таяния льда на дорогах зимой. Согласно исследованию, из нарушений солевого цикла на Земле появляется угроза для запасов пресной воды на нашей планете.

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Ученые изучили разные виды солей, не только хлорид натрия, который используется в кулинарии, в разных средах, включая реки и почву. По словам исследователей, некоторые события, такие как высыхание озер, даже повышают концентрацию соли в воздухе. Также соли очень много в источниках пресной воды.

Исследователи говорят, что солевой цикл, который можно проследить от недр Земли до атмосферы уже нарушен из-за деятельности людей. В исследовании сказано, что примерно 1,5 млрд гектаров почвы на планете уже пострадало от повышения концентрации солей, при этом даже соль, используемая для таяния льда зимой на дорогах, попадает в воздух и ее там становится больше.

Самой большой проблемой ученые считают увеличение солености источников пресной воды. Если этот процесс не остановить, то количество пригодной для питья воды на Земле резко сократится. И это приведет к негативным последствиям для животного и растительного мира.

Ученые говорят, что если представить Землю, как один живой организм, то увеличение количества соли может негативно повлиять на функционирование жизненно важных органов этого организма. Проще говоря, пострадают обширные экосистемы.

Авторы исследования указывают на то, что количество соли на Земле влияет на очень многие процессы на нашей планете. Начиная от того, сколько снега образуется на вершинах гор, до вероятности того, что люди могут подхватить респираторное заболевание.

Ученые считают, что нужно еще более тщательно оценить уровень влияния человека на изменение соляного цикла, а также уменьшить это влияние. Хотя соль не считается главным загрязнителем пресной воды, все же если ее уровень станет слишком большим в окружающей среде, то будет настоящей катастрофой.

Как уже писал Фокус, пресной воды может не хватить на всех. Ученые назвали полушарие, которое медленно высыхает. Исследователи обнаружили, что за последние два десятилетия оно высыхало быстрее, чем другое полушарие Земли.