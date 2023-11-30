Опасные шампуни. Ученые обнаружили вредные для здоровья вещества в средствах для волос

Новое исследование выявило опасное химическое вещество в популярных брендах шампуней для волос, которые при высоких температурах выделяют в воздух токсичные вещества.

Недавнее исследование, проведенное Университетом Пердью в Индиане, выявило потенциальный риск для здоровья, связанный с широко используемыми средствами для волос. Эти средства, включающие кремы, масла и спреи, часто содержат силоксаны. Эти химические вещества, известные своими разглаживающими и придающими блеск свойствами, используются для того, чтобы предотвратить попадание влаги в волосы или ее вывод из них, пишет Daily Mail.

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Исследование показало, что при использовании этих средств с силоксанами в сочетании с высокотемпературными инструментами для волос, такими как утюжки для завивки и выпрямители, они могут выделять в воздух токсичные вещества. Это особенно опасно в замкнутых пространствах, таких как ванные комнаты, где в ходе исследования воспроизводились типичные процедуры по уходу за волосами.

Эксперименты показали, что использование нагретых инструментов повышает концентрацию в воздухе циклических летучих метилсилоксанов (cVMS), летучих химических веществ. Когда вытяжной вентилятор в ванной комнате был выключен, концентрация этих химических веществ достигала 82 миллиграммов на кубический метр. Однако включение вентилятора уменьшило количество загрязненного воздуха примерно на 70 %.

Участники, которые принесли в исследование свои собственные средства по уходу за волосами, подвергались воздействию около 17 мг силоксана в течение 20-минутной процедуры укладки. Хотя точная смертельная доза для человека не определена, есть опасения по поводу кумулятивного эффекта ежедневного воздействия этих химикатов.

Силоксаны, которые являются синтетическими родственниками силикона, встречаются не только в женских, но и в мужских средствах гигиены. Например, кремовая помада от Redken содержит диметикон, разновидность силоксана. Эти химические вещества были связаны с различными проблемами со здоровьем, включая проблемы с фертильностью, гормональный дисбаланс и повреждение печени.

Доктор Нусрат Юнг, ведущий автор исследования, выразила тревогу по поводу значительных выбросов, обнаруженных при обычном уходе за волосами. Особое внимание в исследовании было уделено декаметилциклопентасилоксану (силоксану D5), распространенному ингредиенту средств для волос. Это химическое вещество было ограничено в ЕС для смываемых косметических продуктов из-за его негативного воздействия на дыхательные пути, печень и нервную систему в исследованиях на животных.

Еще одно химическое вещество, вызывающее озабоченность, — силоксан D4 — известно своими эндокринно-разрушительными свойствами. В исследованиях на крысах было отмечено, что он влияет на репродуктивные органы и способствует развитию эндокринных расстройств, таких как синдром поликистозных яичников.

Исследование показало, что включение вытяжного вентилятора может значительно снизить концентрацию вредных химических веществ в воздухе. Однако это также означает, что эти загрязнители попадают в окружающую среду, потенциально воздействуя на большую территорию.

Доктор Юнг подчеркнула, что важно помнить об этих химических веществах, отметив, что даже те, кто не пользуется подобными продуктами, могут пострадать в городских условиях, где эти химические вещества преобладают в воздухе.

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