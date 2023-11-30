Всего 50 случаев за 18 лет. У британца обнаружили редкий штамм свиного гриппа

Рутинная проверка на сезонное заболевание обнаружила у анонимного мужчины вирус, который крайне редко передается от свиней к людям. Власти призывают не беспокоиться по этому поводу, но при этом отслеживают ситуацию.

В Великобритании был подтвержден новый случай редкой разновидности свиного гриппа, гриппа A H1N2v, у человека, что вызвало расследование со стороны представителей здравоохранения. Этот штамм, хотя и похож на тот, что встречается у свиней, уникален по сравнению с другими недавними случаями заболевания людей по всему миру. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) в настоящее время выявляет и контролирует близкие контакты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, пишет ScienceAlert.

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Случай заболевания был выявлен в Северном Йоркшире, где у пациента, чей возраст и данные о состоянии здоровья не разглашаются, наблюдались слабые симптомы, и с тех пор он выздоровел. Случай был обнаружен в ходе рутинного наблюдения за гриппом после того, как местный врач провел обследование пациента 9 ноября. Последующее секвенирование генома и анализ ПЦР подтвердили наличие H1N2.

Свиной грипп, распространенное заболевание среди свиней, иногда заражает людей, причем в предыдущих случаях у человека были обнаружены варианты H1N1v, H3N2v и H1N2v. Этот недавний случай в Великобритании — первый случай выявления H1N2v у людей в стране, хотя с 2005 года во всем мире было зарегистрировано 50 случаев.

Эксперты подчеркивают, что эти вирусы, как правило, не передаются от человека к человеку и обычно связаны с прямым или косвенным контактом со свиньями. Хотя свиной грипп может вызывать массовое заболевание свиней, он редко приводит к летальному исходу. У инфицированных свиней симптомы могут быть слабыми или вообще отсутствовать.

Власти и эксперты не слишком обеспокоены этим случаем, но подчеркивают важность мониторинга подобных случаев, учитывая возможность вирусов гриппа А адаптироваться к новым хозяевам и объединяться с человеческими штаммами, приводя к появлению новых вариантов.

Пандемия свиного гриппа 2009 года была вызвана другим штаммом H1N1, который в настоящее время является обычным сезонным вирусом гриппа у людей и отличается от штаммов, которые в настоящее время встречаются у свиней. Профилактические меры включают соблюдение правил гигиены вблизи свиней и выполнение рекомендаций врача для тех, кто испытывает респираторные симптомы. Представители органов здравоохранения Великобритании проводят тщательную работу с теми, кто находился в тесном контакте с пациентом, и предоставляют соответствующие рекомендации.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли очередной штамм коронавируса под названием Пирола новой пандемией. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

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