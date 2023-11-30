С нотками "мокрых волос": ученые подняли с затонувшего корабля самое старое в мире шампанское

В 2010 году дайверы наткнулись на кораблекрушение на Аландском архипелаге в Финляндии. Это затонувшее судно, датированное 1852 годом, содержало в себе удивительный тайник — 168 неповрежденных бутылок шампанского.

Открытие сундуков с сокровищами, наполненными золотом и драгоценностями, может показаться сценой из захватывающего приключения, но что, если настоящий клад обнаружили на дне океана в виде многовекового шампанского? Это открытие не связано со сверкающими бриллиантами, но откупорило потенциал для будущего богатства и инноваций, пишет IFLScience.

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В 2010 году группа дайверов обнаружила затонувший корабль, содержащий 168 бутылок шампанского, которые все еще были полными и, на удивление, стоили немалых денег.

Еще более удивительным является то, что эти винтажные бутылки, которые происходят из дома Juglar и Veuve Clicquot, сохранили свою ценность, даже проведя более века под водой в Балтийском море. На аукционе 11 таких бутылок продали за 156 000 долларов.

История приобрела интригующий поворот, когда профессор Филипп Жандан, заинтересованный этими древними спиртными напитками, взял пробы шампанского из трех найденных бутылок и поделился своими выводами.

Он начал с того, что это могут быть самые старые шампанские вина, которые когда-либо пробовали. Понятно, что после длительного 170-летнего сна под волнами, первые дегустационные ноты не вызвали восторга.

Балтийские образцы описывали, используя такие термины, как "животные нотки", "мокрые волосы", "редукция", а иногда и "сырный"

Использовались такие дескрипторы, как "животные ноты", "мокрые волосы" и даже "сырный". Однако после того, как напиток закрутили в бокале, чтобы насытить жидкость кислородом, дегустационные ноты изменились на жареные, пряные, дымчатые и пряные, вместе с фруктовыми и цветочными.

Интересно, что эти найденные бутылки могут принести потрясающую сумму в 190 000 долларов из-за их исторической ценности и редкости. Несмотря на изначально непривлекательные ароматы, это открытие вызвало интерес среди виноделов-новаторов.

Традиционно шампанское созревает в погребах не менее 15 месяцев

Традиционно шампанское созревает в погребах не менее 15 месяцев, и считается, что именно этот процесс обеспечивает наилучшее качество. Удивительно, но океанские глубины могут предложить альтернативную среду для выдержки — условия, которые потенциально могут улучшить качество алкоголя.

Эта идея побудила некоторых виноделов к экспериментам. Например, Leclerc Briant представил специальное кюве под названием "Бездна", погружая бутылки возле французского побережья, чтобы имитировать подводные условия.

Они обнаружили, что океанские глубины со стабильной температурой и ограниченным воздействием света идеально подходят для выдержки вина. Примечательно, что они не единственные в этом стремлении; различные виноделы по всему миру исследуют методы подводной выдержки. Некоторые выдерживают вино в металлических клетках под Атлантическим океаном, другие используют глиняные кувшины, погруженные на глубину 50 метров под поверхностью моря в Хорватии.

Эксперты сходятся во мнении, что под водой вина стареют медленнее благодаря повышенному атмосферному давлению, сохраняя свою свежесть. На самом деле некоторые из них на вкус удивительно свежими, как будто только что разлитые, несмотря на то, что провели годы под водой.

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