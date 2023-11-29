Задолго до египтян: австралийские аборигены первыми пекли хлеб еще 34 тысячи лет назад (фото)

Как обнаружили ученые, австралийские аборигены выпекали хлеб задолго до того, как этому научились египтяне. Исследователи считают, что хлеб был не просто едой, а даже больше — символом культуры коренного населения.

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Древних египтян традиционно считают первыми, кто начал печь хлеб около 8000 года до нашей эры. Однако настоящими изобретателями хлеба могли быть австралийские аборигены, которые совершенствовали искусство выпекания на десятки тысяч лет раньше, чем их египетские пекари, пишет Ancient Origins.

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Новое исследование указывает на то, что австралийские аборигены выпекали хлеб около 34 000 лет назад, задолго до того, как пирамиды украсили египетский ландшафт. Ключ к этому открытию лежит в находке древних жерновов в Новом Южном Уэльсе, которые использовали аборигены для превращения семян в муку для выпекания хлеба. Это открытие отодвигает хронологию истории хлебопечения назад, выдвигая австралийских аборигенов на передний план.

Женщины играли решающую роль в этой ранней форме выпечки, собирая разнообразные семена в зависимости от сезона и региона. Это было местное просо, спинифекс и даже семена, собранные из гнезд муравьев-собирателей. Интересно, что муравьи даже шелушили семена, облегчая аборигенам процесс выпекания.

Создание муки было нелегким делом Фото: Nachoman-au / CC BY-SA 3.0

Создание муки было нелегким делом, которое охватывало трудоемкие техники, такие как вымолачивание с помощью таких инструментов, как куламон, и размалывание с помощью жерновов. Полученную муку смешивали с водой, чтобы образовать тесто, из которого выпекали хлеб, богатый белками и углеводами, служивший основным продуктом в традиционном рационе аборигенов.

Хлебопечение аборигенов не ограничивалось одним видом зерна. Оно демонстрировало глубокие знания местной флоры, включая семена различных растений, таких как свинорой. Такой разнообразный подход к приготовлению хлеба показывал глубокую связь людей с окружающей средой.

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Хлеб, приготовленный либо непосредственно на раскаленных углях, либо в специальной печи, занимал важное место в кухне аборигенов. Это была не просто еда, а настоящий культурный краеугольный камень, отражавший богатое наследие аборигенов. К сожалению, с приходом европейцев и появлением белой муки эти древние практики выпекания хлеба начали приходить в упадок, сохраняясь в некоторых регионах до 1970-х годов.

Сегодня растет интерес к возрождению древних технологий выпекания хлеба аборигенами. Это возрождение связано не только с кулинарной ностальгией, но и с более широким культурным восприятием.

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