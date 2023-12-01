Не прошло и 50 лет. США смогут вернуться на Луну раньше, чем ожидалось

Посадка на спутник Земли состоится уже в следующем месяце.

Прошло более 50 лет после миссии "Аполлон-17", когда NASA в последний раз высадило астронавтов на Луну. Космическое агентство вскоре снова вернется на спутник Земли с новыми пилотируемыми миссиями в рамках программы Artemis. Но это произойдет в ноябре 2024 года, когда астронавты только облетят Луну на космическом корабле. А уже 25 января следующего года частная компания из США попытается посадить на лунную поверхность посадочный модуль. Но там никого не будет. Если все получится, то это будет первый в истории случай, когда аппарат частной компании приземлится на Луне, пишет ScienceAlert.

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Согласно заявлению компании Astrobotic, которая создала посадочный модуль Peregrine, 25 января 2024 года, он должен приземлиться на лунную поверхность. На борту модуля будет находиться полезная нагрузка от NASA. Все отправляемые на Луну инструменты предназначены для изучения лунной поверхности и окружающей среды перед запланированными пилотируемыми миссиями NASA в рамках программы Artemis.

Среди полезной нагрузки на борту посадочного модуля будут приборы для поиска водяного льда под поверхностью Луны и для изучения уровня излучения на поверхности. Посадочный модуль вместе с приборами должен проработать на Луне в течение 10 земных дней, пока здесь будет продолжаться лунный день. Когда наступит лунная ночь научные исследования прекратятся. Согласно заявлению компании Astrobotic, это должна стать одна из первых успешных посадок американского космического аппарата на Луне со времен программы "Апполон".

Согласно заявлению компании Astrobotic, которая создала посадочный модуль Peregrine, 25 января 2024 года, он должен приземлиться на лунную поверхность Фото: NASA

Посадочный модуль Peregrine уже доставили на мыс Канаверал в штате Флорида. Запуск на Луну запланирован на 24 декабря. Peregrine выведет в космос ракета-носитель "Вулкан" от компании United Launch Alliance.

После запуска посадочный модуль отделится от ракеты и отправится в сторону Луны. На это путешествие он потратит несколько дней, чтобы затем выйти на орбиту вокруг Луны. Но модулю придется ждать до 25 января, пока руководители миссии на Земле не попытаются его посадить на спутнике Земли. Это связано с тем, что в это время должны быть самые лучшие условия для осуществления успешной посадки.

​Несколько лет назад NASA решило заключить контракты с американскими компаниями для отправки на Луну посадочных аппаратов с полезной нагрузкой для проведения научных экспериментов и проверки новых технологий. Это должно позволить осуществлять доставку полезной нагрузки на Луну с меньшими затратами.

В то же время в компании Astrobotic признают, что только примерно половина миссий на Луну оказались успешными, поэтому посадка модуля Peregrine будет непростой задачей. Тем более, что спуск на Луну будет осуществляться автономно, но его будут контролировать с Земли. Если все пойдет по плану, то Astrobotic станет первой в мире частной компанией, которая смогла посадить свой аппарат на Луне.

Как уже писал Фокус, в апреле этого года японская компания ispace уже пыталась стать первой в этом плане, но все завершилось катастрофой. Также стоит вспомнить и недавнее крушение аппарата РФ на Луне, который хоть и не был создан частной компанией, но все же продолжил список неудачных посадок на спутник Земли.