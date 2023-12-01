Уловка разума: наш мозг превращает травматические воспоминания в действительность

В новом исследовании ученые изучили механизмы работы мозга с воспоминаниями вызывающими ПТСР. Оказалось, что наш мозг вовсе не считает их обычными воспоминаниями.

Новаторское исследование, проведенное медицинскими школами Йельского университета и Маунт-Синай, позволило по-новому взглянуть на то, как мозг обрабатывает воспоминания у людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Это исследование особенно важно для понимания того, как мозг обрабатывает травматические воспоминания по сравнению с просто грустными, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Центральное место в ПТСР занимают личные воспоминания о травмирующих событиях. Исследователям давно известно, что гиппокамп, область мозга, играет важную роль в формировании и запоминании повседневных воспоминаний, включая их эмоциональные аспекты. Однако как именно он работает с травматическими воспоминаниями, было менее понятно.

В этом исследовании ученые работали с 28 людьми с диагнозом ПТСР. Участникам прослушивались аудиозаписи их собственных воспоминаний, а активность их мозга отслеживалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Они сосредоточились на трех типах воспоминаний: травматические события, вызывающие ПТСР, такие как потеря близкого человека; печальные, но нетравматические события, такие как расставание с друзьями; и позитивные, успокаивающие переживания.

Несмотря на тематическое сходство между грустными и травматическими воспоминаниями, сканирование мозга выявило разительные различия в их обработке. При прослушивании грустных воспоминаний гиппокамп был очень активен. Удивительно, но с травматическими воспоминаниями дело обстояло иначе. Напротив, эти воспоминания активировали заднюю поясную кору (ЗПК), которая обычно связана с интроспективными состояниями или дневными мечтами. Более тяжелые симптомы ПТСР приводили к большей активности в этой области.

Илан Харпаз-Ротем, ведущий автор исследования, объяснил, что травматические воспоминания переживаются мозгом по-другому, не как обычные воспоминания, а как настоящий опыт, фрагментированный и оторванный от прошлого. Этот вывод позволяет предположить, что у людей с посттравматическим стрессовым расстройством мозг обрабатывает травматические события не как воспоминания, а как текущие переживания.

В исследовании также предлагаются причины такой уникальной обработки. Одна из них заключается в том, что травматические воспоминания при ПТСР носят сугубо личный характер, что делает их особенными, даже если они имеют общие темы с другими воспоминаниями. Другая возможность заключается в том, что эти воспоминания не привязаны к времени и пространству, поэтому они больше похожи на текущие события, чем на события прошлого.

Важно, что исследование подчеркивает роль ПКС и предполагает, что преобразование травматического воспоминания в обычное печальное воспоминание, которое может обрабатываться гиппокампом, может стать ключом к лечению ПТСР. Эти результаты открывают новые пути для понимания и потенциального лечения посттравматического стрессового расстройства, подчеркивая необходимость работать с травматическими воспоминаниями таким образом, чтобы мозг мог управлять ими более эффективно.

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.