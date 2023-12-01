Защита от деменции. Некоторые личностные качества могут снизить риск развития деменции

Новое исследование выделило качества, которые могут стать защитным барьером между нашим мозгом и деменцией. Однако, как и во всем в жизни, существует ряд качеств, которые делают нас более уязвимыми.

Недавнее исследование показало, что некоторые аспекты нашей личности могут влиять на риск развития деменции. Это исследование, не связывая напрямую личность с изменениями в мозге, наблюдаемыми при деменции, намекает на новый подход к возможному снижению риска развития деменции, пишет New Atlas.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили данные восьми исследований на двух континентах, в которых приняли участие более 44 000 человек. Они сосредоточились на "Большой пятерке" личностных качеств — добросовестности, экстраверсии, открытости, невротизме и покладистости — и их взаимосвязи с деменцией. По итогам исследования, ученые заключили, что сознательность, экстравертность и позитивный взгляд на вещи могут стать вашими союзниками в борьбе с деменцией. С другой стороны, невротизм и склонность к негативным эмоциям, таким как гнев или тревога, могут увеличить ваш риск. Несмотря на связь с риском деменции, исследователи не обнаружили прямой связи между этими чертами характера и фактическими изменениями в мозге, которые обычно наблюдаются у пациентов с деменцией.

Это исследование не просто добавляет новый слой в наше понимание деменции, оно открывает потенциальный путь для раннего вмешательства. Обратив внимание на черты личности, мы сможем разработать стратегии, позволяющие снизить риск развития деменции еще до того, как произойдут изменения в мозге.

Одним из ограничений данного исследования является ограниченность данных об изменениях в мозге (невропатологии), связанных с деменцией. Не все участники проходили вскрытие, поэтому связь между личностью и физическими изменениями в мозге остается неясной.

Команда планирует копнуть глубже и изучить людей, у которых наблюдаются изменения в мозге, характерные для деменции, но не проявляется когнитивный спад. Их также интересует, как факторы повседневного образа жизни могут взаимодействовать с чертами личности и влиять на риск развития деменции.

Представьте, что ваши личностные качества — это набор инструментов. Некоторые из них, такие как усидчивость и общительность, могут помочь создать защиту от деменции. Другие, например склонность к беспокойству или унынию, могут сделать вас более уязвимым. Но, что интересно, эти черты, похоже, не связаны с реальными повреждениями мозга, которые наблюдаются при деменции. Итак, главный вопрос — как эти черты характера влияют на здоровье нашего мозга Именно это и хотят выяснить исследователи.

Это исследование не говорит о том, что ваш характер предопределяет вашу судьбу в отношении деменции. Но оно предполагает, что то, как мы относимся к жизни — наши привычки, взгляды и эмоциональные реакции, может играть определенную роль в здоровье нашего мозга с возрастом. По мере продолжения исследований мы сможем найти новые способы поддержания психического благополучия и, возможно, защиты от деменции.

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