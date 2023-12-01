100-летний шторм помог сбежать российским боевым дельфинам: сумеют ли они выжить

Стихия разрушила загоны, в которых россияне держали своих военных дельфинов в Севастопольской бухте в оккупированном Крыму.

Ранее на этой неделе ураган обрушился на Черное море и нанес ущерб побережью: стихия бушевала с такой силой, что этот шторм назвали самым сильным за последние 100 лет. Известно, что из-за столетнего шторма сильно пострадала Севастопольская бухта в оккупированном Крыму, где российский военно-морской флот содержал своих военных дельфинов, пишет IFLScience.

Эту информацию обнаружил журналист и OSINT-аналитик HI Sutton, когда изучал недавние спутниковые снимки. По его словам, в данный момент сложно сказать, находятся ли животные все еще в своих загонах или они все же смогли воспользоваться шансом и окинули загоны. По словам Саттона, предварительный анализ показывает, что загоны для дельфинов в Севастопольской гавани исчезли на 100% в результате 100-летнего шторма, который обрушился на полуостров.

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Отметим, что ученые и военно-морские силы многих стран давно подозревают, что российский военно-морской флот использует боевых дельфинов для защиты в Черном море. Согласно спутниковым снимкам, еще в начале февраля 2022 года у входа в Севастопольскую гавань будут установлены два загона для дельфинов. Аналитики предполагают, что россияне используют дельфинов для защиты российских военных кораблей, которые могут быть выведены из строя подводными силами.

Россия не единственная, кто использует дельфинов для водной защиты. Многие военно-морские силы также используют дрессированных дельфинов и китов для выполнения определенных задач, например:

защиты судов и баз;

извлечение объектов с морского дна;

обнаружение мин.

К слову, известно, что помимо дельфинов российский флот также использовал в своих целях белух. Например, в 2019 году в водах Норвегии заметили белуху, которую заподозрили в шпионаже.

Что касается военных дельфинов, по словам ученых, если им действительно удалось сбежать из загонов, в дальнейшем они весьма преуспеют в Черном море. Дело в том, что в этих водах обитают и другие подвиды афалин, а также другие китообразные, а потому сбежавшие боевые дельфины не столкнуться с особыми проблемами в Черном море.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, зачем российский флот массово вербует дельфинов в Черном море.