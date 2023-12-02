Ужасный зверь: прародитель мифических циклопов ходил по Земле миллионы лет назад (фото)

Термин "циклоп" происходит от греческих слов, означающих "круглый глаз", и часто появляется в таких текстах, как "Одиссея".

Представьте себе период от 20 до 2 миллионов лет назад, когда по Земле бродило колоссальное существо, известное как Deinotherium giganteum. Известно, что это родственник современных слонов, но гораздо страшнее. Некоторые ученые предполагают, что останки этого древнего зверя могли породить легенду о циклопе, пишет IFLScience.

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Термин "циклоп" происходит от греческих слов, означающих "круглый глаз", и часто появляется в таких текстах, как "Одиссея". Обычно циклопов изображали как злых одноглазых существ, каннибалов, которых иногда удавалось перехитрить из-за уязвимости их единственного глаза.

Хотя конкретных доказательств существования одноглазых великанов нет, вполне возможно, что открытие определенных окаменелостей в прошлом могло поспособствовать возникновению мифа. Эта идея следует из книги Адриенни Майор "Первые охотники за окаменелостями: Палеонтология в греческие и римские времена", которая связывает находки останков с рождением мифов.

К убедительным аргументам можно отнести связь между окаменелостями и местом происхождения некоторых мифов и легенд. Тот факт, что циклопы часто появляются из-под земли во время шторма может напоминать то, что большие окаменелости могли бы сделать в неблагоприятных условиях.

Deinotherium giganteum в Национальном музее истории природы имени Григора Антипы в Бухаресте, Румыния Фото: Википедия

"Идея о том, что мифология объясняет природный мир, является старой, — сказал археолог Томас Штрассер из Калифорнийского государственного университета. — Древние греки были земледельцами, а потому непременно встречали подобные ископаемые кости и пытались объяснить их. Не имея концепции эволюции, вполне логично, что они реконструировали их в своем воображении как великанов, монстров, сфинксов и т.д.".

В центре внимания Штрассера — Крит, место, известное своими мифами и легендами, а также открытием окаменелостей Deinotherium giganteum. Почти целый экземпляр обнаружили здесь в 2014 году, а их интересные черепа дают возможное объяснение того, почему древние люди верили в гигантских одноглазых зверей.

С направленными вниз бивнями и длинной нижней челюстью он напоминал слона, а в скелете его большое носовое отверстие можно было спутать с массивной глазницей.

Такое ошибочное толкование не является уникальным. В истории палеонтологии ученые часто делали ошибочные предположения о вымерших существах на основе ограниченных окаменелостей, подобно тому, как ошибочно оценивали внешний вид некоторых динозавров.

Это исследование происхождения легенд не только проливает свет на наши ложные представления о прошлом, но и показывает, как древние открытия продолжают интриговать и вдохновлять нас и сегодня.

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