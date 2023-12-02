Такого еще не находили: в Англии обнаружили матрицу средневековой печати, которая не имеет аналогов (фото)

В Англии с помощью металлоискателя нашли уникальную матрицу печати. Этот артефакт, вероятно, принадлежал монаху и датируется примерно XIII-XIV веками.

Неподалеку от Норвича на юго-востоке Англии поисковик нашел уникальную средневековую матрицу для печати. Эта невероятная находка, которую эксперты называют "абсолютно уникальной", проливает свет на прошлую эпоху, датируемую концом XIII или началом XIV века, пишет Arkeonews.

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Матрица печати, которая, вероятно, принадлежала монаху, позволяет заглянуть в духовный мир того времени, незадолго до того, как его охватила "черная смерть". Особенностью этой находки является надпись на печати, которая гласит "Умоляю тебя, святое солнце праведности, будь путем". Историк Хелен Гик отмечает, что эта надпись не имеет аналогов, что делает круглую печать диаметром 24,6 мм действительно единственной в своем роде.

В центре печати изображен мотив коронованной Девы Марии, что держит младенца Иисуса, а справа от нее — монах, который молится. На соединенных руках монаха надпись AVE MA (Радуйся, Мария). Эту сцену окружает четырехстворчатая рамка со средневековой латинской надписью "TE: ROGO: IVSTICIE: SOL: PIVS: ESTO: VIE", размещенным в пунктирной круговой кайме вдоль края.

В центре печати изображен мотив коронованной Девы Марии, которая колышет младенца Иисуса, а справа от нее — монах, который молится Фото: Andrew Williams/Norfolk County Council

Хотя изображение Девы Марии с монахом на коленях не является редкостью на печатях и церковных документах того периода, эта круглая печать отличается тем, что не имеет прямого аналога этого конкретного изображения. Использование термина "Солнце Праведности" для обозначения Иисуса Христа, встречающегося в ветхозаветных пророчествах, добавляет еще один уровень уникальности этой находке.

Одной из выдающихся особенностей этой матрицы печати является втулка с зубчатым краем на обратной стороне, что позволяет предположить, что она имела съемную ручку, которую можно было втягивать и закреплять поворотом. Это беспрецедентная деталь, поскольку печати с втулками, известные из археологии, обычно имели несъемные ручки. Возможность взаимозаменяемости штампов с одной и той же ручкой является новым аспектом этой находки.

Гик отмечает на практическом аспекте этого открытия, указывая на то, что матрица разработана для съемной ручки, что позволяет ей вращаться для фиксации или снятия. Эта инновационная особенность делает эту находку отличной от других известных примеров.

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