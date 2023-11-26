Уникальное сокровище для своего времени: в Польше обнаружили более сотни силезских брактеатов (фото)

В Шпротаве польские археологи обнаружили уникальный клад, который датируется XIV веком. Исследователи нашли более сотни серебряных брактеатов — монет, которые чеканили в Силезии.

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В Шпротаве, Польша, археологи обнаружили клад, насчитывающий примерно 100-150 силезских брактеатов. Раскопки происходили на территории бывшего бюргерского участка — типа городской арендной недвижимости, где дом стоял на длинном, узком участке земли с узким фасадом улицы, пишет HeritageDaily.

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Во время раскопок исследователи обнаружили остатки текстильного мешка, в котором находились эти старинные монеты. При более детальном изучении оказалось, что эти монеты, известные как силезские брактеаты, отчеканены в основном между 1250 и 1300 годами.

Раскопки происходили на территории бывшего бюргерского участка Фото: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Чеканные с одной стороны из тонкой пластины на мягкой основе, они были характерными для Силезии в середине XIII века, а в начале XIV века их постепенно вытеснили более толстые монеты. Происходя из монетных мастерских Силезии, их оборот был коротким из-за регулярного изъятия — обычно один или два раза в год — для обмена на новые монеты.

Когда люди обменивали четыре старые монеты на три новые, удерживаемая четвертая монета служила налогом для мастера монетного двора. По сути, это работало как демередж-система, препятствующая накоплению, поскольку монеты со временем теряли свою ценность.

Радослав Кузьбик, один из привлеченных экспертов, поднимает важный вопрос: кто, когда и почему спрятал эти монеты? Пока специалисты работают над разгадкой этой тайны, есть предположение, что находка могла принадлежать относительно состоятельному человеку — своего рода древняя мелочь.

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Эта находка считается одной из самых значимых в этом регионе. Немногие монеты такого типа пережили века, поскольку их часто переплавляли для других целей.

Раскопки обнаружили больше, чем просто мешок с монетами. Есть свидетельства моста, датированного XV-XVI веком, и остатки оригинальных городских стен, построенных в XIV веке.

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